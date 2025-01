Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

El museu arqueològic Eduard Camps i Cava de Guissona creix any rere any. El passat 2024 va rebre 14.900 visitants, una xifra rècord que representa un augment del deu per cent respecte a l’any anterior. El director, David Castellana, va explicar que es tracta d’un creixement progressiu que va començar el 2018 i considera que es deu a diferents factors: “L’interès pel patrimoni, perquè al final som el jaciment romà de referència a l’interior de Catalunya, l’aposta pel públic escolar, l’augment de l’activitat cultural i la implicació en la vida local.”

El Museu de Guissona té una gran proposta didàctica per a escoles, amb més de 40 activitats diferents que es poden adaptar a cada centre. “És una manera de treballar el món romà de forma vivencial”, va assenyalar Castellana. També ofereix visites teatralitzades per explicar la història de la ciutat romana de Iesso o tallers per a famílies.

En els últims anys, aquest equipament ha participat activament en la vida local coorganitzant el Mercat Romà, en fires com la del Playmobil amb diorames de temàtica romana i del parc arqueològic, en les activitats del Novembre Lúdic o en les activitats impulsades per altres entitats locals. Per al director, “incidir en la vida local ha suposat un canvi de percepció respecte al que podem oferir com a museu. No som exclusivament un producte turístic, sinó que també som un agent cultural real”.

L’augment de visitants també es deu a Cattus, un gat negre que el 2020 va aparèixer al parc arqueològic. El van apadrinar i des d’aleshores s’ha convertit en un petit fenomen mediàtic que els ha ajudat a tenir més visibilitat. El compte d’Instagram @cattusdeiesso compta amb més de 2.900 seguidors. “Ens ha permès arribar a públics a qui difícilment hauríem pogut arribar”, va dir el director. Al novembre van organitzar el primer Cattus Day, una jornada festiva en què van col·locar la primera pedra del nou museu.

El mes de novembre passat van començar les obres de construcció del nou museu a l’antic pàrquing del parc arqueològic, que en un futur permetran ampliar i millorar les actuals instal·lacions.

En aquesta primera fase es construirà la planta subterrània que funcionarà com a reserva, uns treballs que hauran d’acabar durant aquest any.

“Ens permetrà millorar la gestió de la nostra col·lecció amb un espai condicionat i adaptat”, va dir Castellana. La previsió és que la segona fase de les obres arranqui l’any 2026 i estigui llesta el 2029. El nou museu tindrà un cost total de 4,5 milions d’euros.