Fins a 144 viatgers polonesos aterren a Alguaire per esquiar a Andorra

Un total de 144 passatgers procedents de Varsòvia van arribar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire dos anys després dels últims vols comercials. L’avió estava contractat pel turoperador polonès Itaka, que a través de la companyia Polish Airlines organitzarà vols cada divendres fins al 21 de març. La destinació dels viatgers són les pistes d’esquí d’Andorra, en concret, les de la Massana i Pas de la Casa, a les quals havien d’accedir en els tres autobusos que els esperaven al pàrquing de l’aeroport. El retorn de l’activitat comercial a les instal·lacions del Segrià va coincidir amb els 15 anys de la posada en marxa d’aquesta infraestructura, com ja va informar aquest diari ahir. La firma sueca Quality Travel va ser l’última a fer vols d’hivern el 2022 i entre 2011 i 2018 va utilitzar les pistes d’Alguaire l’empresa britànica Neilson a través de Thomas Cook.

L’avió de Polish Airlines va sortir de la capital polonesa a primera hora del matí i va aterrar abans de les 10 del matí. Va tornar buit al ser el primer vol d’hivern del turoperador. El model era un Airbus 737 Max amb capacitat per a 149 persones. Fonts d’Itaka, organitzadora dels viatges, van explicar que la majoria dels viatges es faran al Principat perquè els aficionats esquiïn durant una setmana, encara que també hi haurà algunes setmanes en què els viatgers faran visites a diversos punts de Catalunya. Els turistes van expressar ahir satisfacció per la comoditat del vol i de les instal·lacions lleidatanes. Per a tots els consultats aquesta era la primera vegada que aterraven a Ponent, alguns ja havien estat a Madrid o les Canàries i d’altres estaven desubicats i pensaven que Andorra també era Espanya. Van indicar que el viatge havia estat confortable i molt organitzat.

Els vols regulars d’Air Nostrum d’Alguaire a Palma i els d’aquesta mateixa companyia a l’estiu a Menorca i Eivissa són la principal activitat d’aviació comercial de l’aeroport lleidatà. El gruix de les operacions d’enlairament i aterratge correspon a vols de formació de pilots i també a activitat industrial. Així mateix, val a mencionar que va tancar el 2024 amb 28.112 operacions.