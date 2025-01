El Pirineu reclama el retorn de l'helicòpter medicalitzat

Alcaldes i diputats al Parlament del Pirineu van reclamar ahir el retorn a la base de Tremp de l’helicòpter medicalitzat del SEM, traslladat dies enrere a Sabadell per substituir-ne de forma temporal un altre d’aturat per manteniment (com va avançar SEGRE ahir). Els edils i parlamentaris van recordar que l’helicòpter cobreix urgències a tot el Pirineu i van recalcar que és necessari en un territori de muntanya, amb una població dispersa i on els trasllats en ambulància poden durar hores.

L’alcaldessa de Tremp i delegada del Govern al Pirineu, Sílvia Romero (PSC), va afirmar que les comarques de muntanya “no poden renunciar a l’helicòpter medicalitzat ni tan sols per unes hores” i va reclamar que “torni a donar servei de forma ininterrompuda com més aviat millor”.

Per la seua part, ERC del Pirineu va afirmar que “no podem deixar un territori tan ampli sense helicòpter medicalitzat durant cinc dies”. L’alcalde republicà de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, va lamentar que “ens retiren la garantia de ser atesos i traslladat com cal”. “Per als que vivim en zones apartades és vital, una ambulància pot tardar diverses hores”, va afegir.

La diputada per Junts i alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella, va qualificar la situació de “greuge a un territori amb una població dispersa, envellida i amb males carreteres”. El també diputat per Junts i regidor de la Seu, Jordi Fàbrega, va valorar que retirar l’helicòpter “atempta contra els drets de la població pirinenca” i va instar la delegada del Govern a solucionar-ho.

El SEM pressiona amb sancions diàries la concessionària, al considerar que incompleix el seu contracte al retirar un dels quatre helicòpters medicalitzats de Catalunya sense substituir-lo. Fonts del SEM van indicar que es desconeix quan l’aparell tornarà a Tremp, però van assegurar que té prou autonomia per cobrir emergències al Pirineu des de la base de Sabadell. Van afegir que el metge i la infermera de la tripulació reforcen dos ambulàncies al Pallars Jussà.