Antifrau admet a tràmit la denúncia de la CUP contra Baqueira per la suposada instal·lació il·legal de 77 canons de neu

L’Oficina Antifrau ha admès a tràmit la denúncia que la CUP va presentar contra l’estació d’esquí de Baqueira-Beret per la suposada construcció il·legal de 77 canons de neu artificial, segons ha informat el partit en un comunicat. Els anticapitalistes van presentar la denúncia el passat desembre justificant que s’havien instal·lat "sense els permisos urbanístics i ambientals necessaris". El diputat Dani Cornellà ha celebrat l’admissió a tràmit perquè "Antifrau hi ha donat credibilitat i inicia el procediment per a investigar-ho". En aquest sentit, s'ha preguntat: "Quin sentit té fer neu artificial en ple canvi climàtic per promoure l’especulació amb segones residències de luxe?"