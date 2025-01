De surrealista a tragicòmic: Desvalisen el cotxe de lloguer d'un lleidatà a Sicília i li reclamen 2.190 euros

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

De surrealista o tragicòmic pot qualificar-se el que els va passar durant les vacances de Nadal a Itàlia a Albert Rúbies, d’Agramunt, i la seua parella, Susagna. Van viatjar a Sicília, on van llogar un turisme per recórrer l’illa. El malson va començar el dia 29 a Catània quan al matí van anar a buscar el cotxe que havien estacionat la nit anterior al carrer Giuseppe Garibaldi. Se’l van trobar sense les dos portes de la part dreta i els fars posteriors i amb una finestreta trencada. Les peces havien estat perfectament desmuntades. Tanmateix, els lladres no es van emportar les pertinences que tenien a l’interior, com els abrics del maleter. Però les coses encara podien empitjorar: ara la companyia del lloguer del vehicle els reclama prop de 2.200 euros pel robatori que es neguen a pagar.

Rúbies explica a SEGRE que “el dia 24 vam llogar el cotxe a l’aeroport de Palerm. Havia de ser un Volkswagen Golf però ens van acabar donant un Fiat 500x. El diumenge 29 ens vam aixecar i, quan vam anar a buscar el cotxe, ens el vam trobar desvalisat. Havien desmuntat les portes de la part dreta i els pilots posteriors i trencat una finestreta. Vam trucar a la Policia i es va presentar una patrulla”. Rúbies, que actualment resideix a Girona, assegura que “els mateixos policies ens van comentar que com havíem tingut el valor de llogar un Fiat. Es veu que van molt buscats. Sembla que va ser un robatori per encàrrec i tot va ser molt estrany”.

Al lloc va acudir la Polizia

La parella va presentar la corresponent denúncia davant de la Legione Carabinieri Sicilia i van tornar a Palerm on els van entregar un altre vehicle per acabar el viatge. El malson no va acabar aquí. La setmana passada la companyia de lloguer del cotxe els va carregar al seu compte 2.189,99 euros com a penalització pel robatori sofert. Van denegar el pagament i han iniciat els tràmits perquè els el retirin. El lleidatà assegura que “tinc experiència a viatjar i és la primera ocasió que m’ocorre una cosa així”.

El seu cas va transcendir fins i tot als mitjans locals. La propietària de l’apartament on es van allotjar diu en la informació: “Els meus hostes es van trobar el seu cotxe de lloguer en aquestes condicions (amb la foto del vehicle). Tenim una ciutat meravellosa plena d’escombraries i crim. Si continuem així no tornarà ningú i sabem tot el que Catània ha d’agrair al turisme.”