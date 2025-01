Un Parc Natural de Catalunya anticipa l'arribada del llop en el seu nou pla estratègic

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ultima aquests dies els detalls del seu nou Pla Estratègic 2025-2028, que inclou per primera vegada el llop com una de les espècies de conservació prioritàries, amb altres animals com el mussol boreal o el cranc de riu europeu. El document, encara en fase d’esborrany, serà el full de ruta que prioritzarà totes les accions necessàries per conservar i desenvolupar socioeconòmicament aquest espai natural de manera sostenible. Per això, la Generalitat aquests dies porta a terme trobades amb la ciutadania, empreses i ens locals del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell per recollir aportacions per consensuar el document definitiu.

Fonts de la conselleria d’Agricultura van recordar que el llop està declarat extint a Catalunya, però que a l’haver-se detectat indicis de la seua presència en els últims anys i ser una espècie protegida han optat per “anticipar-se” i incloure-la per prevenció i precaució. La mesura afavoriria principalment la prevenció de danys al sector ramader.

El Parc Natural aquests dies porta a terme sessions participatives per consensuar el nou document. - PN ALT PIRINEU

En aquest sentit, el llop s’ha detectat ja a totes les comarques del Pirineu de Lleida en els últims anys. L’última va ser al Jussà, on recentment el Govern va pagar la primera indemnització a un ramader per un atac de llop al seu ramat.

Quant al nou Pla Estratègic, fixa un total de 16 objectius, entre els quals es troben adaptar els ecosistemes al canvi climàtic; fixar la població al territori; gestionar els riscos naturals per a l’autoprotecció de la població local o millorar l’eficiència de la gestió administrativa. Cada un d’aquests es divideix en un conjunt de propostes genèriques d’accions quantificables, que s’aniran desplegant durant els propers anys de la mà d’altres agents al territori. Per exemple, a fi de prevenir i gestionar els impactes derivats de la massificació en alguns llocs es planteja afavorir la visita a espais alternatius, promoure sistemes de transport públic o potenciar serveis de vigilància en àrees sensibles.

En aquest sentit, el Parc Natural preveu acabar abans del pròxim estiu l’asfaltatge de la pista de Boet, que dona accés al pàrquing de la Pica d’Estats. A més, projecta fins allà i des d’Àreu un servei de minibús que s’engegaria l’any 2026 durant els mesos d’estiu, amb la qual cosa es vetaria el trànsit rodat a la zona.