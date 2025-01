Cervera iniciarà obres aquest estiu per assegurar el tram de muralla inclinat

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera iniciarà a l’estiu obres a la muralla medieval. Segons l’alcalde, Jan Pomés, serà una actuació d’emergència al tram de la Barbacana de Pere III el Cerimoniós, que s’ha inclinat, i el desplaçament del qual podria posar en perill el monument a la Generalitat. Els treballs consistiran a canalitzar l’aigua per evitar que es filtri a l’interior i reforçar el tram afectat. Les obres costaran 771.000 euros i comptaran amb ajuts del 2 per cent Cultural d’Obres Públiques, la Generalitat i Diputació. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va donar a conèixer ahir el calendari d’obres. A Lleida també es beneficien del 2 per cent Cultural uns altres tres projectes.