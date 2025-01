Creen un programa per potenciar el sector audiovisual a la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consells comarcals de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, amb el lideratge de l'Ajuntament de Tàrrega, han unit forces per impulsar el sector audiovisual a les tres comarques. El projecte neix amb l'objectiu de potenciar un increment substancial dels rodatges al territori i propiciar un impacte transversal que suposi un revulsiu econòmic, social i cultural, alhora que contribueixi a la millora de l'ocupació en el sector. La fase d'execució del projecte va començar al desembre i està previst que s'allargui fins a l'octubre. Un dels aspectes més destacats és la creació d’una oficina de rodatges a Cal Trepat per assessorar i acompanyar a les persones i empreses relacionades amb el sector audiovisual.

Dins el mateix programa, també es preveu realitzar formacions per a l'especialització de professionals i per la millora de la capacitat d'adaptació dels serveis vinculats a l'activitat audiovisual. Totes aquestes accions aniran acompanyades del posicionament dels territoris de les tres comarques com a nou centre d'interès per a produccions nacionals i internacionals i la dinamització del sector audiovisual a la zona a través de la col·laboració amb els diferents agents per potenciar el creixement de les empreses del sector audiovisual i cinematogràfic.

Cal Trepat acollirà la futura oficina de promoció de l'audiovisual

El projecte es pilotarà des de les àrees de promoció econòmica dels diferents ens i s'establirà físicament a Cal Trepat, on s'habilitarà la futura oficina de promoció de l'audiovisual. Precisament, l'antiga fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega ha estat plató de diverses produccions audiovisuals en els darrers anys com l’enregistrament del film 'Vulcania' (2014) o els videoclips d'artistes com Anne Marz (2020) o Jeong Dongwon (2024).

El programa d'impuls compta amb un pressupost de 151.460,50 euros, cobert parcialment per una subvenció del SOC dins del seu programa "Innovadors i Experimentals 2024", valorada en 113.595,37 d'euros. Aquesta línia d’ajuts reconeix l'aposta per treballar directament el sector audiovisual al territori per potenciar-ne les oportunitats per al desenvolupament local i la millora de l'ocupació.

L'impacte econòmic podria suposar uns 285.000 euros per rodatge

La indústria cinematogràfica a l'Estat deixa un percentatge mínim del 9,5% del pressupost del rodatge a les localitzacions. Prenent de referència el cost mitjà per pel·lícula de l'any 2023, de 3 milions d'euros, l'impacte econòmic directe de cada rodatge d'un llargmetratge suposaria una inversió directa d'uns 285.000 euros, que incidirien en els diferents proveïdors de serveis, professionals i empreses del territori.