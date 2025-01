La UE destina prop de 3 milions d'euros a preservar boscos de pi negre del Pirineu

La Unió Europea (UE) destina prop de tres milions d’euros a preservar els boscos de pi negre del Pirineu i fer-los més resistents al canvi climàtic, per afrontar escenaris futurs d’incendis forestals, sequeres i plagues. Ho fa en el marc d’un projecte Life liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i participat per entitats de Catalunya i Navarra (vegeu les claus). Té un pressupost de 3,7 milions d’euros, dels quals 2,8 milions procedeixen de fons comunitaris. Entre les accions previstes aquest any, es troben treballs forestals per cribrar els arbres més febles en àrees forestals del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès.

Aquests treballs d’aclarida pretenen afavorir el desenvolupament de pins negres considerats viables, en detriment d’exemplars d’aquesta i altres espècies “sense vigor o amb una estabilitat reduïda”. Així consta en la descripció de les actuacions, que el CTFC ha tret a concurs amb un pressupost de 271.336 euros. Inclouran una superfície de més de noranta hectàrees, que serviran com a banc de proves per desenvolupar mètodes aplicables per a la conservació de boscos a tota la serralada.

L’objectiu és fer més resistents els boscos davant de futurs escenaris de sequera, plagues i incendis

La major part d’aquesta extensió correspon a 40 hectàrees del parc natural del Cadí-Moixeró a l’Alt Urgell i la Cerdanya, als termes municipals de Josa i Tuixén, la Vansa i Fòrnols i Montellà i Martinet. Unes altres deu hectàrees es troben al Pallars Jussà, en terrenys de la Reserva Nacional de Caça de Boumort a Conca de Dalt. Unes altres deu formen part de la Xarxa Natura i es divideixen entre el municipi de Baix Pallars i l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de Tornafort, a Soriguera. La resta de la superfície on està previst actuar, unes 20 hectàrees, es divideix entre els municipis de Planoles i Queralbs, al Ripollès.

Aquests treballs forestals han anat precedits de diverses actuacions prèvies, des de reunions amb representants dels municipis afectats i propietaris de boscos fins a l’elaboració de censos de micromamífers per comparar el seu estat abans i després d’intervenir en els seus hàbitats. També s’han portat a terme mostrejos de diferents espècies d’animals i de sòls.

Aquest projecte, que ha estat batejat com Life Uncinata, es va iniciar formalment el desembre del 2022 i es prolongarà fins al novembre del 2027.