Fitur, testimoni de l'auge dels càmpings de Lleida: un 44% més de pernoctacions en dos dècades

El sector del càmping està en auge a la demarcació de Lleida i les pernoctacions en aquests establiments han crescut un 44% entre els anys 2004 i 2024. Així ho recull un estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida (UdL) que s'ha fet públic aquest dimecres a la fira internacional de turisme Fitur, a Madrid. El territori compta actualment amb 64 càmpings registrats amb una oferta de 22.908 places, la qual cosa suposa un increment de dos establiments i 4.172 places en 20 anys. La gran majoria de càmpings estan ubicats al Pirineu i Aran, mentre que a Ponent només n'hi ha a la Noguera. La majoria de clients dels càmpings són catalans i espanyols, mentre que entre un 10% i un 15% són turistes internacionals.

Els càmpings de la demarcació de Lleida han passat de rebre 177.925 viatgers el 2004 a 255.788 viatgers el 2024, un increment del 44%. Aquesta tendència de creixement en la demanda es veu reforçada per l'increment en el nombre de pernoctacions, que han passat de 547.395 el 2004 a 795.915 el 2024, amb un augment del 45%.

Coincidint amb el període postpandèmia es va produir un fort increment de la demanda, amb un màxim històric de 271.766 viatgers i 833.789 pernoctacions l'any 2022. L'any passat les dades es van estabilitzar lleugerament a la baixa, però amb un nivell de demanda molt més elevat que fa dues dècades.

L'estudi subratlla el procés de modernització i diversificació del sector, que els últims anys ha apostat per incorporar bungalous moderns, zones de benestar i propostes enfocades a l'ecoturisme i la sostenibilitat ambiental. A més, assenyala que l'àmplia oferta de turisme actiu i de natura els ha permès créixer després de la pandèmia, en què les destinacions a l'aire lliure han guanyat atractiu.

Captar més turisme estranger i allargar les estades

Els càmpings lleidatans van rebre el 2024 uns 216.003 viatgers espanyols i 39.785 estrangers, així com 690.120 pernoctacions nacionals i 105.795 internacionals. Per això, segons l'estudi un dels reptes del sector és ampliar la captació del mercat internacional i augmentar el pes del turisme estranger en l'ocupació dels seus establiments.

Pel que fa a l'evolució de l'estada mitjana en els establiments de càmping de la demarcació de Lleida entre els anys 2005 i 2024, l'estudi ha observat una tendència moderadament estable, amb oscil·lacions entre 2,4 i 3,3 dies. Aquestes dades suggereixen que el turisme de càmping a Lleida està principalment orientat a escapades curtes.

L'estudi exposa que això ofereix una oportunitat per desenvolupar estratègies que incentivin estades més llargues, com ara la diversificació de l'oferta turística, la promoció de rutes de natura i muntanya, i la millora dels serveis específics per a estades prolongades en càmpings, tal com s'observa en destinacions de sol i platja.

L'informe també assenyala que cal reforçar l'atractiu dels càmpings fora de la temporada alta per tal de desestacionalitzar la demanda, atès que el 2024 es va concentrar clarament durant l'estiu i la Setmana Santa, amb un hivern amb resultats moderats però consistents, i una menor intensitat de viatgers durant la primavera i la tardor.

El Pallars Sobirà lidera l'oferta

La comarca del Pallars Sobirà ofereix l'oferta més gran, liderant el rànquing amb municipis com Vall de Cardós, Sort i Espot, que ocupen les tres primeres posicions provincials. Aquests tres municipis concentren 12 establiments i un total de 5.037 places. Espot destaca especialment com el municipi amb més establiments (6) i 1.560 places.

La comarca de la Noguera és l'única de Ponent amb oferta de càmpings. Destaquen els dos que hi ha tant a Camarasa com a Àger. Per contra, el Segrià ha perdut els dos càmpings que tenia el 2004, tot i que la Paeria de Lleida en promou un al parc de les Basses. L'Urgell, la Segarra, el Pla d'Urgell i les Garrigues tampoc disposen d'aquest tipus d'oferta.

Municipis de la demarcació de Lleida amb oferta de càmping el 2024

Núm. Municipi Comarca Establiments Places 1 Vall de Cardós Pallars Sobirà 3 1.827 2 Sort Pallars Sobirà 3 1.650 3 Espot Pallars Sobirà 6 1.560 4 Vielha e Mijaran Aran 2 1.254 5 Prullans Cerdanya 1 993 6 Camarasa Noguera 2 906 7 Bellver de Cerdanya Cerdanya 1 900 8 Solsona Solsonès 1 900 9 Vilamòs Aran 3 852 10 St. Llorenç de Morunys Solsonès 1 780 11 Àger Noguera 2 699 12 Valls de Valira, les Alt Urgell 1 690 13 Talarn Pallars Jussà 1 660 14 Pont de Suert, el Alta Ribagorça 3 603 15 Montferrer i Castellbó Alt Urgell 2 600 16 Soriguera Pallars Sobirà 1 600 17 Guingueta d'Àneu, la Pallars Sobirà 2 582 18 Pont de Bar, el Alt Urgell 1 525 19 Lladorre Pallars Sobirà 2 486 20 Vall de Boí, la Alta Ribagorça 2 477 21 Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1 462 22 Les Aran 1 456 23 Llavorsí Pallars Sobirà 2 456 24 Senterada Pallars Jussà 1 450 25 Gósol Berguedà 1 315 26 Oliana Alt Urgell 1 306 27 Sarroca de Bellera Pallars Jussà 1 300 28 Clariana de Cardener Solsonès 1 291 29 Naut Aran Aran 1 285 30 Lles de Cerdanya Cerdanya 1 246 31 Odèn Solsonès 1 234 32 Alins Pallars Sobirà 2 219 33 Bassella Alt Urgell 1 210 34 Torre de Cabdella, la Pallars Jussà 1 195 35 Pobla de Segur, la Pallars Jussà 1 189 36 Organyà Alt Urgell 1 162 37 Bossòst Aran 1 138 38 Vansa i Fórnols, la Alt Urgell 1 132 39 Alòs de Balaguer Noguera 1 120 40 Navès Solsonès 2 114 41 Arres Aran 1 84

Càmpings més petits que a la costa

La demarcació de Lleida se situa a la cua de Catalunya en l'oferta absoluta de places de càmping, que lideren les comarques gironines. A Lleida, la capacitat mitjana per càmping és de 358 places, mentre que a Barcelona és de 568 places, a Girona puja fins a 890 places i a Tarragona arriba a 1.082 places.

Segons l'estudi, aquestes dades evidencien la predominança dels grans càmpings de costa en termes de capacitat, amb establiments més grans i orientats a un turisme massiu. En canvi, a l'interior i les zones de muntanya, el model de càmping tendeix a ser més reduït i adaptat a espais naturals.

Estudi de la UdL presentat a Fitur

Fitur ha acollit la presentació d'aquest estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida (UdL) i que compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. L'informe l'ha elaborat el professor de la Universitat de Lleida Jaume Macià.

Des de la fira, el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha destacat que "els càmpings ens ajuden a promocionar el nostre model turístic sostenible i l'oferta de natura". Així mateix, la presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, ha admès que hi ha marge per "captar més visitants estrangers" i alhora potenciar la desestacionalització i diversificar els mercats.