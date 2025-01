Homenatge als agents rurals assassinats a Aspa el 2017

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mas de Melons, a Aspa, va acollir aquest dimarts un homenatge a Xavier Ribes i David Iglesias, els dos agents rurals assassinats per un caçador el 21 de gener del 2017, amb motiu del vuitè aniversari de la tragèdia. L’emotiu acte va tenir lloc al monument en el seu honor instal·lat a Mas de Melons i hi van participar familiars, membres dels Agents Rurals i dels Mossos d’Esquadra i el director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garròs, entre d’altres.

L’autor dels crims, Ismael Rodríguez Clemente, va ser condemnat a 45 anys de presó. El TSJC ha eximit el Govern de rescabalar les famílies al considerar que l’assassinat no s’hauria evitat encara que hi hagués hagut més mesures de seguretat, com va avançar SEGRE a l’octubre