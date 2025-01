Onze municipis de l'Alt Urgell, pioners a rebaixar el rebut de la brossa a qui recicla

La Mancomunitat ha estrenat un nou vas a l’abocador de Benabarre per a residus sense separar. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, encarregada de la recollida de residus de la Seu i uns altres deu municipis al nord de l’Alt Urgell, s’ha convertit en pionera a Lleida a rebaixar els rebuts de les escombraries als veïns que la separen correctament i contribueixen així al reciclatge. L’entitat ha emès els primers rebuts amb bonificacions de fins a 20 euros, després d’haver desplegat entre el maig i l’agost de l’any passat contenidors amb pany, la qual cosa identifica els qui els utilitzen.

El gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, va explicar que els rebuts són quadrimestrals i que els últims, emesos la setmana passada, corresponen a l’ús de contenidors amb clau entre el maig i l’agost del 2024. Va explicar que la majoria de les deu mil famílies que els han rebut han obtingut rebaixes per utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva.

La Mancomunitat gestiona els residus de la Seu i deu municipis més al nord de l’Alt Urgell

“A cada família se li ha calculat una reducció del rebut en funció de l’ús que va fer dels contenidors”, va dir. La rebaixa mitjana és de 13 euros per habitatge, i “prop de 3.000 famílies han aconseguit la màxima, de 20 euros”, va afegir el gerent. Segons Vilaró “la majoria de famílies han fet els deures i, en menor o major mesura, han aconseguit un descompte”.

Les bonificacions als rebuts van sumar 90.000 euros. El tancament de contenidors a la Seu va començar el maig del 2024 i, en pobles de la resta de la comarca, a l’agost. Els d’escombraries orgàniques i no reciclables (resta) estan tancats amb clau i, en els reservats per a paper, envasos i vidre, els veïns s’han d’identificar abans de tirar residus. El rebut de les escombraries als municipis de la Mancomunitat es divideix en un tram fix, de 138 euros anuals, i un altre de variable, l’import del qual varia en funció de com fa la recollida selectiva cada usuari. Aquest últim pot arribar a costar 84 euros sense rebaixes. És l’anomenada “tarifa justa”, que diferents comarques lleidatanes estudien implantar en els propers anys.

La Mancomunitat va donar les gràcies als veïns “per adaptar-se als contenidors” amb pany, la qual cosa ha permès augmentar la recollida selectiva al 65%. Al 85% dels domicilis han recollit el clauer per obrir els contenidors, i els qui encara no el tenen poden dirigir-se a les oficines de l’entitat, que recull les escombraries de la Seu, Montferrer i Castellbò, Ribera de l’Urgellet, les Valls de Valira, Alàs i Cerc, Estamariu, Arsèguel, el Pont de Bar, Cava, Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols.

L’entitat va gestionar 7.931 tones de rebutjos el 2024

El dipòsit controlat de residus de Benabarre, que gestiona la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, va estrenar fa uns mesos un nou vas en què enterrar els rebutjos de la fracció resta (no reciclable), i està previst clausurar durant el primer trimestre d’aquest any l’antic, que ja està ple. Precisament, un dels beneficis d’augmentar la recollida selectiva d’escombraries és reduir la quantitat de rebutjos que acaben a l’abocador. Amb això s’augmenta la vida útil d’aquesta instal·lació i es redueix el pagament del cànon de la Generalitat per cada tona dipositada sense separar. La Mancomunitat va gestionar 7.931 tones de residus el 2024. Es va fer càrrec de 845 tones de paper, 518 de vidre, 729 d’envasos, 1.532 de matèria orgànica, 77 de voluminosos, 210 de materials especials i 968 de materials valoritzables. En referència a la fracció resta, l’entitat va gestionar un total de 3.052 tones.