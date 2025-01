Accepta 2 anys per la droga trobada al cotxe que se li havia endut la grua a Tàrrega

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir per conformitat a dos anys de presó un veí de Tàrrega de 46 anys que va reconèixer que traficava amb drogues després que, el 2022, fos detingut per la Policia Local de la capital de l’Urgell al trobar cocaïna i marihuana al seu cotxe després de retirar-lo al dipòsit municipal per tenir-lo mal estacionat i sense assegurança. Va ser un judici per conformitat després de l’acord al qual van arribar la Fiscalia –que inicialment sol·licitava una condemna de cinc anys de presó– i la defensa. La rebaixa es va donar per aplicar-li les circumstàncies atenuants de dilacions indegudes i drogoaddicció. A més de la pena de presó, va ser condemnat al pagament d’una multa de 2.192 euros –inicialment el Ministeri Públic demanava 4.400 euros–.

Els fets van ocórrer el 14 de febrer del 2022 quan els agents van detectar un vehicle mal estacionat i sense assegurança al carrer d’Alonso Martínez de la capital de l’Urgell. Els policies van comprovar que la persona que constava com a titular tenia antecedents penals. Per aquest motiu, van decidir romandre a l’espera per si apareixia. Tanmateix, al no ser així, van procedir a retirar el vehicle i traslladar-lo al dipòsit municipal. Cap a les 21.00 hores el titular del cotxe va acudir al dipòsit per recuperar-lo. A l’obrir la porta, els agents van detectar una forta olor de marihuana, per la qual cosa van fer un escorcoll. Van localitzar una bossa de plàstic darrere del seient del conductor amb uns 332 grams de marihuana. A més, en un calaix situat sota d’un seient van trobar onze bossetes amb cinc grams i mig de cocaïna. Al mercat il·lícit la marihuana hauria arribat a un valor de 1.810 euros i la cocaïna, de 381 euros.