Des d’un poble màgic a l’art rupestre: les propostes de Lleida a Fitur 2025

L’oferta turística de Lleida es presenta en tres espais de l’estand de Catalunya a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) 2025. El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar la importància de participar en aquesta fira, mentre que l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar que "som a Fitur per reafirmar la capitalitat de Lleida en clau de turisme intel·ligent i sostenible".

Entre les propostes presentades es troba Vilaller, l’únic municipi de Catalunya amb la certificació de Poble Màgic, que va donar a conèixer el seu patrimoni i tradicions locals. Per la seua part, el Geoparc Orígens va presentar la Ruta dels Llacs, un recorregut de 107 quilòmetres entre la ciutat de Lleida i La Pobla de Segur que transcorre paral·lel a la línia ferroviària.

La gastronomia també va tenir el seu protagonisme amb els Pallars

Gastronòmic, que reuneix a gairebé un centenar de firmes agroalimentàries, restaurants i ens públics del Pallars Jussà i Sobirà per promocionar la gastronomia d’ambdues comarques. A més, Aran es va promocionar com a reserva de la biosfera després d’obtenir aquesta certificació el 2024 i opta al Premio Destino Rural Emblemàtic d’Espanya.

Novetats a l’Alta Ribagorça i les comarques del pla

En l’Alta Ribagorça, es va anunciar l’obertura prevista per a aquest any dels primers 200 metres de la tirolina de Boí Taüll i la remodelació del Centre del Romànic, amb una nova museïtzació. Per la seua part, les comarques del pla van presentar diverses proposades com l’art rupestre de Les Garrigues, punts on fer-se selfies en la Noguera, rutes a l’Urgell i la Segarra, la celebració del Año Ricard Viñes en el Segrià i la nova oficina de turisme del Pla.

Què és Fitur ?

Fitur (acrònim de Fira Internacional de Turisme) és un esdeveniment que se celebra anualment a Ifema, a Madrid. Té lloc durant cinc dies durant els mesos de gener i febrer.