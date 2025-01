Ferit un conductor al bolcar amb la furgoneta a Vilanova de Segrià

El vehicle va sortir de la via i va acabar bolcatMAGDALENA ALTISENT

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en bolcar el vehicle que conduïa, una furgoneta, a la localitat lleidatana de Vilanova de Segrià. L'accident s'ha produït cap a les 17.00 hores per causes que encara es desconeixen i que estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra.

Segons han informat fonts dels serveis d'emergència, el conductor ha hagut de ser rescatat de l'interior del vehicle accidentat pels Bombers de la Generalitat. Posteriorment, ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que sembla, a l'interior de la furgoneta també viatjaven diversos gossos en el moment del sinistre.

D'altra banda, una altra persona ha resultat ferida lleu en un xoc entre dos turismes que ha tingut lloc avui al matí, cap a les 11.07 hores, a la carretera L-200 al seu pas per la localitat de Puiggròs. El ferit també ha estat evacuat a l'hospital Arnau de Vilanova, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat.