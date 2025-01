La lluita per l’aigua i la terra agrícola, eixos del debat del XIV Congrés d’Unió de Pagesos

Publicat per aCN Verificat per Creat: Actualitzat:

La lluita per l’aigua amb ponències que abordaran qüestions com la necessitat de modernitzar el canal d’Urgell i la necessitat de regular el mercat de la terra agrària per evitar la compra de finques amb preus especulatius, seran dos dels eixos de debat del XIV Congrés de la Unió de Pagesos que se celebrarà a Mollerussa del 7 al 9 de febrer. Un altre dels punts claus serà la renovació de l’executiva nacional de l’organització amb la retirada del qui ha estat coordinador durant els darrers 25 anys, Joan Caball. Del congrés, previsiblement no en sortirà el nom de la persona que el rellevarà, però Caball s’acomiada convençut que la Unió es veurà “reforçada” amb lideratges que “ho faran molt millor que els que hi hem estat”.