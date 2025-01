Més de trenta persones a la sortida gastronòmica i cultural del Sindicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sortida gastronomicocultural que va organitzar el Sindicat de Tarrés diumenge passat va comptar amb un gran èxit de participació, ja que va reunir trenta-cinc persones de diferents punts de la demarcació (les Garrigues, el Pla d’Urgell i el Segrià), de Tarragona i de Barcelona. Els participants van poder conèixer de primera mà diferents exemples de construccions fetes amb pedra seca i altres llocs d’interès, gràcies a les explicacions de l’historiador i exalcalde Ramon Maria Arbós.

La sortida es va desenvolupar al llarg de 3,5 quilòmetres visitant diferents punts del municipi com la Pedrera dels Costers Morers, una antiga pedrera on s’extreia pedra sorrenca o sauló per construir la major part de les cases del poble. També es va visitar un dels 61 forns de calç que hi ha inventariats al municipi, el Forn Nou, on Arbós va explicar que Tarrés reuneix la concentració de forns més gran de tot Catalunya, així com el seu funcionament i el perquè de la seua desaparició el segle passat.

La cabana de volta de la Bertolina va ser un altre dels atractius de la ruta i un magnífic exemple de l’arquitectura popular feta amb pedra seca a la segona meitat del segle XIX. Durant la ruta es van recórrer un total de 3,5 quilòmetres per veure els millors punts d’interès.