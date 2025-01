Tàrrega té 1.100 habitatges buits i busca convèncer els seus amos perquè els lloguin

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega té 1.126 habitatges buits, un 13% dels que té aquest municipi d’una mica més de 19.000 habitants, segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Això contrasta amb l’alta demanda de pisos: l’Oficina Local d’Habitatge va rebre 182 peticions de persones que buscaven un lloguer a un preu accessible el 2024, quan a la borsa d’habitatge municipal només hi ha inscrits quatre pisos propietat de particulars. A la de Mollerussa n’hi ha 58.

Per provar de revertir aquesta situació i donar resposta a la creixent demanda de lloguer social, l’ajuntament, a través de la regidoria d’Habitatge, ha posat en marxa la campanya Claus de vida. Obrim portes, canviem vides. Es basa a explicar als propietaris els avantatges d’inscriure els seus pisos a la borsa municipal. Un avantatge és una bonificació de fins al 75% de l’IBI, una mesura aprovada en el ple de l’octubre passat. El consistori també els ofereix un servei d’informació i assessorament, la tramitació de contractes, un aval de lloguer que cobreix fins a sis mesos d’impagament, assegurances multirisc, defensa jurídica i el seguiment de la relació contractual. També intervé en cas de conflictes i controla el pagament i el bon ús dels habitatges. Com a contrapartida, el preu del lloguer ha de ser inferior al del mercat. El regidor d’Habitatge, Miquel Nadal, va lamentar que “a Tàrrega no hi ha oferta de pisos i no s’està cobrint la necessitat habitacional de la ciutat”, declarada zona de mercat residencial tensionat. Va afegir que “els pocs que surten al mercat tenen un preu extremadament alt”. Nadal va reivindicar “la funció social i de donar vida als habitatges” i va recordar que “un pis tancat es va deteriorant i perd valor”. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va dir que “la campanya és un pas endavant en les polítiques actives d’habitatge”. “Des de l’ajuntament estem treballant per adquirir pisos però també demanem la complicitat de la ciutadania”, va apuntar la primera edil.

La campanya consta de diferents accions com cartells, un vídeo publicat en xarxes socials i tríptics. A més, el consistori obrirà aquest any una nova línia de subvencions dotada amb un total de 60.000 euros per ajudar a la rehabilitació d’habitatges buits que no compleixin les condicions per ser habitats. Els beneficiaris hauran de posar de lloguer els habitatges reformats. L’Oficina Local d’Habitatge incorporarà també un nou tècnic.

Més de 250.000 euros per comprar pisos

L’ajuntament de Tàrrega destinarà enguany una partida de més de 250.000 euros a adquirir quatre o cinc nous pisos a través del dret de tempteig i retracte. Val a recordar que, l’any passat, en va comprar tres i en va reformar uns altres dos, aquests últims per a casos d’emergència. En aquests moments el consistori està acabant de redactar el reglament per poder posar-los a disposició de la ciutadania.

Més de 50.000 habitatges buits o amb molt poc ús

Les comarques de Lleida tenen més de 40.000 habitatges buits, un 16% dels 256.081 de la província, segons l’Idescat. El percentatge voreja el 20% si se n’afegeixen 9.746 amb un ús “molt baix”. La ciutat de Lleida té buits 5.346 dels seus 68.299 habitatges i Mollerussa, 860 de 6.984. El registre d’habitatges adquirits en execució hipotecària en recull 2.931.