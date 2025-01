Avisen de mala qualitat de l’aire al pla de Lleida per elevades concentracions de partícules

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa més d’una setmana que les comarques del pla de Lleida pateixen un deteriorament en la qualitat de l’aire a causa de les altes concentracions de partícules en suspensió. Segons dades de la Generalitat, l’estat de l’aire es qualifica com a "desfavorable" a l’estació de mesurament ubicada a la ciutat de Lleida. Així mateix, en alguns moments dels últims dies, l’estació de Juneda també ha registrat nivells preocupants pel mateix motiu.

L’estació de la capital del Segrià era ahir dijous l’única a tot Catalunya que advertia sobre una deficient qualitat de l’aire. Aquest episodi de contaminació no és un fet aïllat, ja que l’últim any el Govern ha hagut d’emetre tres avisos preventius per contaminació atmosfèrica a les comarques del pla de Lleida.

La Generalitat de Catalunya disposa d’un visor de qualitat d’aire, amb les diferents estacions de mesurament, entre elles les de Lleida i Juneda. Es pot consultar aquí

Causes i conseqüències de la contaminació per partícules

Les partícules en suspensió, especialment aquelles amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10), poden tenir diversos orígens, com el trànsit rodat, les activitats industrials o determinades pràctiques agrícoles. Quan s’acumulen en altes concentracions, aquestes diminutes partícules poden tenir un impacte negatiu en la salut respiratòria de la població, especialment en grups vulnerables com nens, ancians i persones amb malalties pulmonars cròniques.