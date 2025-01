Els veïns del Canós, en contra d'una gran planta de biometà

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del Canós estan en contra de la planta de biometà projectada entre Cervera i els Plans de Sió, prevista a tan sols dos quilòmetres d’aquest nucli de població. L’empresa Greening Biomethane IV SL, amb seu a Granada, és la promotora d’aquest projecte, que planteja obtenir biometà i compost a partir de residus agroramaders i preveu tractar 142.000 tones de residus a l’any (com va avançar SEGRE el 10 de gener).

La presidenta de l’Associació de Veïns, Ainhoa Álava, considera que la posada en marxa d’aquesta planta suposaria la “destrucció del poble” per l’impacte econòmic, ecològic i paisatgístic que podria tenir. Temen que les instal·lacions generin pudors, soroll, contaminació i un trànsit constant de camions de purins.

Des de fa uns anys, l’activitat econòmica del Canós s’ha especialitzat en el turisme rural, amb empreses dedicades al turisme esportiu o allotjaments turístics, i és un nucli de segones residències. Habitualment hi viuen unes 36 persones, però els caps de setmana o a l’estiu poden arribar a 120. “Si construeixen aquesta planta la vida aquí serà impossible, qui voldrà venir? (...) És un negoci per a uns quants i la destrucció total per a nosaltres”, va lamentar Gemma Castro, veïna de la localitat.

Els veïns critiquen que la planta s’ubiqui just al costat de l’única via asfaltada que va cap al Canós des de la carretera L-303. “És per on passem cada dia”, explica la Gemma.

Però més enllà de les molèsties que pugui ocasionar als residents, també estan preocupats per l’impacte ambiental. Segons Maria José Codina, de l’entitat veïnal, les finques es troben dins de l’IBA 142 Secans de Lleida, una àrea important per a la conservació de les aus i la biodiversitat, una zona estepària on hi pot haver aus en perill d’extinció com el sisó comú. “I encara que no siguin dins de la zona zepa, estan a un quilòmetre de l’espai natural dels Plans de Sió”, exposa la Maria José.

La planta es connectaria a la xarxa de gas vora l’A-2, a Cervera. - C.MARSIÑACH

Els veïns lamenten que des de les administracions no se’ls tingui en compte i no els proporcionin informació sobre el projecte. Per aquesta raó, volen adherir-se a la Plataforma Pobles Vius, que vol frenar la implantació de les macrocentrals de biogàs previstes a la Sentiu de Sió i Linyola.

La planta de biometà també quedaria molt a prop d’altres nuclis de població: es preveu a 1,5 quilòmetres de la Cardosa i de Montcortès de Segarra, a 1,8 de l’Aranyó i a 1,9 de Cervera.

L’alcalde dels Plans de Sió, Xavier Pintó, entén la preocupació dels veïns, però assenyala que “hem d’esperar a tenir més informació per saber quin impacte pot tenir i saber realment el que es vol fer”. El que tenen clar des del consistori és que no volen que a la planta es puguin processar els diferents tipus de residus previstos a les instal·lacions de Nova Tracjusa a Juneda. Temen també que l’activitat, que es desenvoluparà en dos finques de Cervera i dos dels Plans de Sió, pugui deteriorar la carretera municipal que va cap al Canós. “El manteniment l’haurem de fer nosaltres”, va dir Pintó.

Segons l’edil, el projecte està gestionat des de la Generalitat i la tramitació es portarà des de l’ajuntament de Cervera. Els veïns del Canós tenen previst reunir-se avui amb l’alcalde de Cervera, Jan Pomés.

Des del departament de Territori de la Generalitat expliquen que estan iniciant la primera fase del tràmit ambiental del projecte, que inclou la recollida d’informes d’organismes sectorials i la participació ciutadana. Quan s’acabi, quedaria pendent tota la tramitació urbanística, l’elaboració de la declaració ambiental estratègica fins que el pla sigui aprovat finalment, si és el cas, per la Comissió de Territori de Catalunya.

A la Segarra no hi ha cap altra instal·lació d’aquesta tipologia. A Tarroja de Segarra, Nortiben també vol construir una planta de biogàs que tractaria 200.000 tones anuals de residus ramaders.