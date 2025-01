Milloraran els camins i la senyalització de la Ruta de la Vall del Sió

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació ha aprovat inicialment el projecte de millora dels camins i la senyalització de la Ruta de la Vall del Sió al seu pas per Sant Guim de Freixenet, Estaràs i les Oluges.

S’intervindrà en 14,6 quilòmetres, en els quals es millorarà el drenatge dels camins, la visibilitat, es restauraran les cunetes i es renovarà l’asfaltatge d’alguns trams. També es portaran a terme treballs de neteja i estassada. A les Oluges es preveu la instal·lació d’un punt de recàrrega per a bicicletes elèctriques.

Pel que fa a la senyalització, s’identificaran punts singulars de la ruta, com el seu inici al carrer de Sant Salvador en Sant Guim de Freixenet, on es col·locarà un plafó informatiu amb tot el recorregut o la vista panoràmica d’Altadill amb vista al Montsec, el Prepirineu i gran part de la Vall del Sió. La senyalització general de la ruta que discorre per les comarques de la Segarra, l’Urgell i la Noguera està prevista en un altre futur projecte.

El pressupost de l’actuació és d’un total de 45.726 euros que es finançaran amb fons Next Generation. L’objectiu de la diputació de Lleida amb aquesta actuació és fomentar el turisme rural i alhora promoure aquesta ruta enogastronòmica.