Packs amb forfet i ferri per atreure esquiadors balears al Pirineu

La campanya d’esquí escolar als centres educatius del Baix Cinca ha començat aquesta setmana. Participen en aquesta edició nou escoles, amb un total de 244 alumnes i 23 professors, que gaudiran d’una experiència completa, amb activitats que es desenvolupen durant una setmana, de dilluns a divendres, en estacions del Pirineu oscenc. El paquet inclou cinc dies d’esquí, allotjament i manutenció, desplaçaments, assegurances i accés a l’estació, entre d’altres. El programa compta amb una inversió de 31.850 euros, aportats per la diputació provincial d’Osca a través del Pla Provincial de Concertació per a la campanya d’esquí escolar 2025, i gestionada per la comarca del Baix Cinca. El programa ha arrancat aquesta setmana amb el col·legi María Quintana de Mequinensa i la següent ho farà el CRA Ribera del Cinca. Les activitats acabaran la primera setmana de març.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Baleària van firmar ahir un acord per atreure esquiadors residents a les illes Balears a les sis estacions d’esquí i de muntanya que gestiona l’empresa pública, que inclouen Espot i Port Ainé al Pallars Sobirà i Boí Taüll a l’Alta Ribagorça. L’acord inclou el bitllet del ferri, amb la possibilitat de viatjar-hi amb vehicle propi, i el forfet de tres dies a les estacions de Ferrocarrils a preus especials, amb l’opció també d’un quart dia gratuït.

La companyia naviliera contribuirà a impulsar el turisme de muntanya al Pirineu català gràcies a les connexions ràpides que porta a terme durant tot l’any entre Barcelona, Mallorca i Menorca, a més de les rutes en ferri amb Eivissa. Ofereix tres viatges diaris amb ferri des de les illes Balears a la capital catalana i un de ràpid amb el nou fast ferri de propulsió amb gas natural, que connecta Barcelona, Alcúdia i Ciutadella en un trajecte de tres hores i mitja durant tot l’any. El vaixell que el porta a terme té capacitat per a 1.200 persones i 425 vehicles, la qual cosa permet animar les escapades de cap de setmana, també fora de la temporada alta.

El president de FGC, Carles Ruiz Novella, i el director comercial de Balneària, Jaime de Puente, van firmar ahir un acord de col·laboració en el marc de Fitur a Madrid (més informació a la pàgina 10). Per al president de Ferrocarrils, aquest acord s’emmarca en “la nostra voluntat de buscar aliances per donar a conèixer les estacions d’esquí i de muntanya del Pirineu català, no únicament perquè les persones puguin esquiar, sinó per obrir la porta a futures visites fora de la temporada d’hivern. Els temps actuals ens obliguen a desestacionalitzar”. Per la seua part, el director comercial de Baleària va destacar que aquest acord “posa en relleu l’aposta exclusiva de Baleària per a unes connexions ràpides i ecoeficients”, una cosa que “incentiva les escapades de residents de les Illes a Catalunya fora de la temporada alta”. A aquesta opció de viatge s’han de sumar els vols que ofereix la companyia aèria Air Nostrum per connectar Mallorca amb els aeroports d’Alguaire i la Seu d’Urgell.

Una agenda plena de grans esdeveniments esportius

Les estacions d’esquí del Pirineu lleidatà encaren aquest cap de setmana amb la previsió d’obrir més de 200 quilòmetres de pistes i una agenda carregada de grans esdeveniments esportius per a tots els públics. Per la seua part, Baqueira-Beret, que suma 130 quilòmetres de circuits, acull aquest cap de setmana competicions de freeride com el Yeti Freeride World Tour i la seua modalitat júnior, a més de la Copa d’Espanya Inclusiva. Pel que fa a Espot, serà aquest cap de setmana seu de la Lliga Escolar d’Esquí, mentre que manté obert la totalitat del seu desnivell amb 17 quilòmetres de pistes. L’estació de Boí Taüll porta diumenge a terme activitats d’iniciació per als més petits en la modalitat freestyle amb un esdeveniment a l’snowpark, mentre que Port Ainé celebrarà la seua mítica cursa popular Gall Fer, oberta a tots els públics i amb inscripció gratuïta, que començarà a les 10.00 hores. Port del Comte obrirà més pistes arribant als 17,5 quilòmetres i Tavascan manté obertes les seues pistes fins a la cota intermèdia.