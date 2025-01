Proven IA i drons a Verdú per detectar conills i els seus caus

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Drons i intel·ligència artificial (IA) se sumen a les eines per combatre la plaga de conills que causa danys en cultius al pla de Lleida. Verdú acull una prova pilot d’aquestes tecnologies, que permeten obtenir dades precises sobre la població d’aquests animals i la localització dels seus caus, un primer pas per organitzar accions més efectives per reduir la superpoblació.

La prova es fa amb drons amb càmeres tèrmiques i zenitals, combinats amb tecnologies d’anàlisi d’imatge per elaborar mapes de la població de conills i els seus caus. Els vols, un o dos per setmana, es fan cap al tard i a la nit. És un projecte innovador que impulsa la Generalitat, l’ajuntament de Verdú, el consell de l’Urgell i Agents Rurals, a partir d’una proposta de Sergi Verdaguer, regidor de Verdú. El secretari de Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, va explicar que “entrenem l’algoritme de la IA per millorar la fiabilitat en la detecció de conills”. Ara existeixen algoritmes per detectar altres animals però no conills, una cosa que Tort va definir com “un repte tecnològic important”.

Per la seua part, la directora general d’Agricultura, Rosa Altisent, va reconèixer que “a la zona declarada en emergència cinegètica, dos terceres parts dels danys en els cultius es deuen a la fauna i les mesures implantades no han estat suficients per controlar la població de conills, sinó que ha augmentat”. La Generalitat la xifra ara en 190 exemplars per quilòmetre quadrat, si bé els agricultors eleven la xifra fins a 500 i, en alguns punts, fins a 10.000. Altisent va destacar que drons i IA facilitaran actuar a les zones de més concentració.

Els agricultors veuen amb reticència la iniciativa i aposten per la caça

La plataforma Pagesos o Conills veu amb reticència aquesta iniciativa. El seu portaveu, Ramon Boleda, va destacar que “on no hi hagi plaga ens sembla bé tenir el territori controlat i detectar punts en els quals hi pot haver sobrepoblació de conills o d’altres espècies, però quan la plaga ja existeix el que necessitem és que s’actuï contra els conills”. Boleda va defensar la caça com una de les mesures més efectives, tot i que va reclamar més recursos per part del govern per intensificar-la.