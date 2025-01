Bellver, pioner a vendre l'excedent del menjador escolar per 1 euro la ració

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ajuntament i l'escola pública de Bellver de la Cerdanya lleidatana impulsen un projecte pioner a Catalunya per evitar el desaprofitament d'aliments. Els plats que no es consumeixen al menjador escolar es vendran per un euro en una màquina expenedora que començarà a funcionar dilluns. Escolars del centre hi participen com a voluntaris.

L’escola pública Mare de Déu de Talló, a Bellver de Cerdanya, ha trobat una fórmula per evitar el desaprofitament alimentari al menjador del centre i beneficiar amb això els veïns. Els responsables de la cuina i del menjador prendran cada dia els aliments que no consumeixin els alumnes i els vendran en una màquina expenedora que començarà a funcionar dilluns vinent, a un preu simbòlic d’un euro per ració.

La màquina expenedora d'aliments està instal·lada a l'exterior de l'escola perquè qualsevol persona que la necessiti la pugui utilitzar. - C.SANS

L’ajuntament ha presentat aquesta setmana als veïns la iniciativa, pionera a Catalunya i en la qual participen els escolars com voluntaris.

La idea va sorgir del servei de cuina de l’escola i van prendre com a model un projecte d’èxit basc

Aquesta iniciativa compta amb l’ajuda de la Fundación Residuo Cero, entitat mediambiental sense ànim de lucre del País Basc que promou la sostenibilitat i la cura del medi ambient a través del reciclatge i la recuperació d’aliments.

Ha desenvolupat el projecte Rexcatering, que consisteix a recuperar els excedents d’aliments de menjadors escolars. Fa quatre anys que l’implementa en territori basc, on ja s’aplica en més de trenta menjadors escolars.

A Bellver de Cerdanya, fa 22 anys que Esther Colomé treballa com a cuinera de l’escola pública, i ja fa temps que treballa amb els alumnes per conscienciar-los sobre la importància de no malgastar els aliments. Els alumnes dipositen cada dia les sobres del menú del migdia i després les pesen perquè siguin conscients de la quantitat de menjar que tiren. També utilitzen l’aigua que sobra a les gerres per regar les plantes.

Colomé va explicar que “fa temps que conscienciem els alumnes, però calia fer un pas més, perquè era incoherent que, mentre els parlàvem de la necessitat de no tirar el menjar, després nosaltres tiréssim el que ens sobrava dels menús”.

“A casa parlem molt de la necessitat de no tirar el menjar”

Gina Lainez i Jana Romero són dos alumnes de l’escola de Bellver de Cerdanya que cursen 4t i 5è de primària, respectivament. Ahir van mostrar el funcionament d’aquesta iniciativa. Tant una com l’altra van recalcar la necessitat de no malgastar aliments. “A casa parlem molt de la importància de no llençar menjar a les escombraries i, quan no ens acabem el sopar o el dinar del cap de setmana, ho guardem sempre en una carmanyola i ens ho mengem un altre dia”, va explicar la Gina. La Jana, per la seua part, va explicar que tenen un gos i que “ell ho aprofita tot i ens ajuda sempre a no tirar res a les escombraries”. “Ara ajudarem persones i això és bo”, van dir.

Podrien ampliar aquesta iniciativa a la cuina de la residència

El projecte que impulsa aquest municipi és pioner a Catalunya, malgrat que l’alcaldessa, Laia Serra, va explicar que “hem pres com a model un projecte del País Basc amb recorregut que ens dona seguretat”. L’ajuntament ha començat a estudiar la possibilitat d’ampliar-ho al menjador de la residència per a la tercera edat, tot i que “és una fase que podríem impulsar però a més llarg termini, ja que la logística no és fàcil”, va explicar Serra. Ara han fet una inversió de gairebé 10.000 euros per instal·lar la màquina expenedora i el material per envasar el menjar. “Estem aportant el nostre gra de sorra a fer pedagogia sobre un problema molt important”, va dir.