Reconeixen el complement de maternitat a un lleidatà

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tornat a dictar una nova sentència en la qual reconeix a un jubilat lleidatà el seu dret a percebre el complement per maternitat. D’aquesta forma, rebutja un recurs presentat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que va recórrer la sentència estimatòria del Jutjat Social 2 de Lleida. L’INSS tornava a esgrimir, com ja ha fet en altres casos, que la petició estava fora de termini.

Tanmateix, en la seua sentència, el TSJC recorda la unificació de doctrina que va fer l’any passat el Tribunal Suprem, en la qual va establir la no-prescripció del dret d’un treballador a cobrar en la seua pensió de jubilació el complement de maternitat malgrat sol·licitar-ho cinc anys després que li fos concedida la pensió. D’aquesta forma, el TSJC reconeix al jubilat lleidatà, i amb dos fills, el seu dret a percebre un complement del 5% des de l’abril del 2016.

Val a recordar que l’octubre passat, el Jutjat Social 1 de Lleida va condemnar la Seguretat Social a indemnitzar un jubilat lleidatà amb 1.800 euros a l’obligar-lo a anar als tribunals per aconseguir el complement de maternitat al qual tenia dret. Segons la sentència del tribunal lleidatà, el demandant va arribar a reclamar el plus de maternitat per la via administrativa en dos ocasions i l’INSS l’hi va denegar al·legant una prescripció que el Suprem també havia anul·lat en aquests casos.

D’aquesta manera, els jubilats que han hagut de recórrer a la via judicial perquè se’ls reconegui el dret al plus de maternitat a les seues pensions podrien reclamar una indemnització si hi ha discriminació. Segons la interlocutòria, és “notori l’impacte moral”, ja que el demandant es va veure “compel·lit a exercitar el seu dret davant els tribunals”.

Un mes després d’aquesta sentència, el TSJC va tornar a reconèixer el dret d’un pensionista lleidatà a percebre el complement de maternitat malgrat la denegació de la Seguretat Social al·legant prescripció. Ja s’han dictat múltiples sentències d’aquest tipus.