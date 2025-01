Salàs amplia l'escola i acollirà classes d'I2 i I3

L’escola rural de Salàs de Pallars, que pertany a la Zona d’Escolarització Rural (ZER) Pallars Jussà, comptarà el curs 2025-2026 vinent amb aules per a educació infantil I2 i I3. El consistori opta a una ajuda de fons europeus de 130.000 euros per implementar aquesta formació a través del departament d’Educació. L’alcalde de Salàs, Jaume Solé, va apuntar que està prevista l’ampliació aquest mateix any per poder donar un servei integral educatiu el curs que ve i “així l’escola tindrà tot el cicle fins a sisè de Primària”, va assenyalar. El primer edil va afegir que actualment el col·legi té 35 alumnes i cada any hi ha més demanda. En aquest sentit, va explicar que “la reobertura de l’escola el 2015 ha suposat “un revulsiu” per al poble perquè han estat algunes les famílies que s’han interessat a quedar-se o venir a viure a Salàs pel mer fet de disposar d’escola”. Va afegir que durant l’última dècada, des de la reobertura del centre el poble ha guanyat seixanta habitants i ho va atribuir al fet de tenir l’escola. “La majoria són famílies amb fills en edat escolar, que han optat per Salàs al disposar d’una escola rural.” L’escola rural de Salàs va reobrir fa una dècada després de 16 anys tancada i ho va fer amb onze nens, des de P3 (actual I3) fins a segon de Primària. L’escola va reobrir després de la petició d’un grup de pares del poble que van defensar una educació més personalitzada i evitar desplaçaments a municipis com Tremp.