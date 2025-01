Tres Tombs de Tàrrega reivindicatius

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va viure ahir una nova edició dels Tres Tombs reivindicativa. Els participants van lluir cartells en defensa del sector agrari i criticant la poca implicació del govern. Entre els lemes es va poder veure Ordeig, més fets i menys postureig o bé Amb conills - Sense conills, aquest últim, en una carreta de la plataforma Pagesos o Conills que mostrava com està actualment un camp amb o sense la presència d’aquest mamífer. També hi va haver una carreta d’agraïment a la tasca dels mitjans de comunicació local, dedicada al setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, i a l’emissora Ràdio Tàrrega, que celebren el 80è i 70è aniversari, així com altres de dedicades a les galetes arrugats del Rosal, obrador amb 100 anys d’història; als calçots; al reciclatge amb el sistema porta a porta i a la contaminació del mar.

A més de set carretes, en la desfilada es van poder veure una vintena de tractors, alguns dels quals autèntiques peces de museu (que van tornar a Tàrrega després d’uns anys d’absència), quatre carruatges, quinze cavalls i ponis i diferents elements del folklore local com Lo Tossino, la Verreta, els gegants, els Cavallets o la Targafera així com La Somera de Reus, com a bestiari forà convidat. La pendonista va ser Maria Marimon. Una de les novetats d’aquest any va ser l’estrena de la primera escudella de Sant Antoni, de la qual es van esgotar les 150 racions que va preparar per a l’ocasió Lo Ranxo de Ponts. També va estar molt freqüentat el tradicional mercat i els jocs infantils de fusta.

Més de 180 persones es van implicar en aquesta edició de la festa organitzada per la Societat de Sant Antoni

El president de la Societat de Sant Antoni Abat, Alejandro Domingo, va destacar “l’alta participació” amb més de 180 persones implicades, mentre que l’alcaldessa, Alba Pijuan, va recordar que “és la festa més antiga de Tàrrega”.