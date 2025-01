Troben restes compatibles amb sang al cotxe d’un dels investigats pel crim sense cadàver de les Borges Blanques

Mossos inspeccionant l’octubre del 2021 les proximitats de la casa on va ocórrer l’assassinat.Segre

La Policia Científica dels Mossos d’Esquadra ha trobat taques que presumiblement son compatibles amb restes de sang en el cotxe d’un dels tres investigats pel crim de Pol Cugat Peguero, el jove de 25 anys que va ser assassinat fa més de tres anys quan vigilava una plantació de marihuana les Borges Blanques i el cadàver del qual encara no ha estat trobat, segons ha pogut saber aquest diari.

Les mostres es van recollir a principis de desembre amb autorització judicial. Se n’han trobat en diferents parts del vehicle com el seient del copilot, les estores de la part posterior i el maleter. Ara s’estan analitzant per determinar de qui podrien ser.

Cal recordar que el passat desembre, la Fiscalia va sol•licitar al jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida que arxivés provisionalment la causa penal contra set de les deu persones investigades per l’assassinat de Pol Cugat Peguero. En canvi, va demanar que es mantingui la investigació contra A.M.B., A.A.P. i C.P.P. El primer és l’únic que ha estat empresonat uns mesos pel crim, com va avançar SEGRE, mentre que els altres són dos dels tres homes que el 23 d’octubre del 2021 van acudir a la comissaria dels Mossos de Lleida per denunciar l’assassinat.

Els exculpats són N.P.C., A.B.M.S., M.N., I.K., X.C.G., J.B.M. i J.M.Q.C. En aquest sentit, l’advocat de la família Cugat Peguero, Josep Lluís Jordan, ha presentat un recurs perquè es mantingui com investigat un d’ells. Està previst que siguin citats a declarar en qualitat de testimonis.