Un insòlit incident ha tingut lloc aquest matí a la localitat lleidatana de Golmés, quan un conductor ha abandonat el seu cotxe sobre les vies del tren, provocant l'aturada d’un comboi durant més de mitja hora. El succés ha passat passades les 7:00 hores, quan el vehicle ha accedit al pas a nivell de la població i, en lloc de creuar-lo, ha girat per circular entre els raïls fins quedar encallat a pocs metres de l’encreuament.

Després de deixar el cotxe amb els fars encesos, el conductor ha baixat del mateix. Poc després, sobre les 7:20 hores, el tren de la línia RL4 procedent de Terrassa s'ha aproximat al lloc. Afortunadament, la visibilitat del tram recte i els llums del vehicle han permès al maquinista aturar-se a temps, evitant així ferits i danys materials. Agents dels Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat han anat al lloc, mentre el tren retrocedia fins l’estació de Golmés a l’espera que s'aclarís la via.

Tren aturat durant 36 minuts

Segons fonts de Renfe, el comboi ha estat parat uns 36 minuts, reprenent el seu trajecte cap a Lleida a les 8:05, una vegada els bombers han retirat el cotxe. Els Mossos han descartat que el conductor hagués consumit alcohol o drogues, apuntant a una possible confusió del conductor en prendre les vies per un camí lateral. Si bé no s'ha presentat denúncia contra ell, el seu vehicle ha quedat immobilitzat en faltar un permís homologat per conduir a Espanya.

Investigació en curs

Encara que l’incident no va causar danys personals ni materials, les autoritats continuen investigant les circumstàncies exactes que van portar al conductor a circular per les vies del tren.