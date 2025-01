Així serà la primera planta solar fotovoltaica flotant de Lleida i de Catalunya

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

El canal Segarra-Garrigues estrenarà el mes de maig vinent la primera planta solar fotovoltaica flotant de Lleida i de Catalunya, segons la Generalitat. Es tracta d’un parc que comptarà amb 3.500 mòduls fotovoltaics sobre 6.262 estructures flotants a la bassa de reg d’Alfés. El projecte va començar a tramitar-se el 2023 però fa un any va rebre diversos informes desfavorables de la Generalitat, al costat d’un altre projecte similar a Alcanó.

Entre altres aspectes, se’n qüestionava l’impacte ambiental, encara que s’ubicarà sobre una bassa artificial situada en un espai protegit que ja va ser autoritzada. Des de finals del 2023, la promotora, Aigües Segarra-Garrigues, té el material aplegat a l’espera dels permisos. La planta solar flotant d’Alfés, que finalment va rebre llum verda ambiental a l’estiu i urbanística a finals d’any, és la més cara de les tres que l’empresa contempla a mitjà termini, ja que copa dos dels 3,25 milions d’euros previstos a Alfés, Alcanó i Oliola.

Fonts de la promotora van explicar que la previsió és començar les obres en unes tres setmanes i que duraran tres mesos, per la qual cosa començaria a funcionar al maig si l’elèctrica Endesa ha autoritzat la connexió a la xarxa. Bona part de la producció elèctrica que generi la planta solar anirà a autoconsum i permetrà reduir la despesa energètica del Segarra-Garrigues, que és un dels components que contribueix a l’elevat preu de l’aigua.

Quant a la planta fotovoltica de l’embassament d’Alcanó, que tindrà 1.248 plaques i 2.269 estructures flotants i costarà 900.000 euros, va ser finalment aprovada la setmana passada per la ponència d’energies renovables de la Generalitat i està previst que rebi llum verda d’Urbanisme el 19 de març. Ocuparà una superfície de 0,45 hectàrees dins de la bassa i haurà de destinar-se completament a autoconsum.

Les plantes flotants d’Alfés, Alcanó i Oliola sumaran 5.100 plaques solars instal·lades sobre prop de 9.000 estructures flotants i costaran uns 3,25 milions d’euros (la d’Oliola tindrà 364 mòduls i 416 estructures flotants i costarà uns 350.000 euros). A més, ASG va portar a terme el 2018 una prova pilot en una bassa de les Borges amb 63 panells però el temporal Glòria les va enfonsar.

El Govern central, d’altra banda, va obrir la porta a instal·lar parcs solars a Oliana i Rialb, entre 104 pantans més dins de les mesures per impulsar l’energia renovable.

Eviten hipotecar sòl agrari i l’aigua en redueix l’escalfament

El 2022, ASG va posar sobre la taula fins a 5 projectes de plantes solars flotants per impulsar l’autoconsum i reduir la factura elèctrica. A més d’Alfés i Alcanó, les preveia també al Cogul, Torrebesses i Granyena.La base d’aquests projectes és que les plantes flotants permeten aprofitar àmplies superfícies per a energia renovable que no s’utilitzen amb cap altra finalitat que emmagatzemar aigua, la qual cosa evita hipotecar sòl agrari.

A més a més, la temperatura de l’aigua millora el rendiment perquè redueix l’escalfament dels panells, hi ha menys evaporació d’aigua i se’n reforça la qualitat per la menor insolació.Amb el mateix objectiu, el consell del Pallars Sobirà va aprovar al setembre una planta solar flotant en una bassa d’aigua de l’estació d’esquí d’Espot per subministrar els remuntadors fora de la temporada d’hivern.