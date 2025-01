Els pisos turístics es redueixen a Lleida després de l'ofensiva regulatòria dels ajuntaments

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d’HUT (habitatge d’ús turístic), la peça del mercat immobiliari a la qual la majoria d’operadors i analistes assenyalen com el factor clau del desmesurat encariment que s’està donant en el lloguer residencial, ha començat a reduir-se a Lleida.

I ho ha fet coincidint amb l’ofensiva regulatòria i fiscal empresa per nombrosos ajuntaments a base de moratòries que en limiten la proliferació i de taxes específiques i especialment elevades, principalment d’aigua i d’escombraries, que encareixen el seu funcionament i retallen el marge de negoci dels propietaris.

Les dades del Mesurament del nombre d’habitatges turístics a Espanya i la seua capacitat que acaba de difondre l’INE (Institut Nacional d’Estadística) xifra en 123 habitatges la reducció que es va donar a Lleida entre agost i novembre de l’any passat.

Aquesta caiguda, del 4,2% en només tres mesos, resulta ser, a més, la primera que es produeix des del febrer del 2022, quan va començar l’eclosió del sector que afegiria a l’oferta a Lleida gairebé mig miler d’HUT fins a situar-la en 2.953 l’agost de l’any passat.

La reducció a 2.830 del nombre d’habitatges d’ús turístic ha anat en paral·lel a una disminució de 628 places que suposa el 3,5% de les existents. Avui són 17.347, amb una mitjana de 6,13 per establiment, sempre segons l’INE.

“La regulació comença a fer efecte, i comencen a tenir por de les conseqüències, tant els clients com els usuaris”, assenyala Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha i vicepresident del Patronat de Turisme de la diputació de Lleida.

Aquesta regulació inclou per als propietaris l’obligació de tributar pels ingressos com a rendiment d’una activitat econòmica o de tipus immobiliari, segons els serveis que s’ofereixen, a banda d’aplicar un recàrrec del 10 per cent de l’IVA a les tarifes.

“La regulació que estan llançant el Govern central i les comunitats comença a tenir efectes. L’usuari té ara més informació, i el propietari, que s’exposa que l’inspeccioni Hisenda, es publicita menys” per reduir els riscos, anota Serrano.

En els dos anys i mig d’expansió dels HUT, l’alguiler residencial s’ha encarit fins un 13,3 per cent al Pirineu i un 18 per cent al pla, per assolir unes rendes mensuals mitjanes de 554 i 507 euros.