Urbanisme ajorna el projecte del port sec de l'Urgell

La tramitació urbanística del port sec de l’Urgell, als termes municipals d’Anglesola i Vilagrassa, va quedar ahir sobre la taula en la comissió d’Urbanisme de Lleida, que va deixar l’examen de l’expedient per a una sessió posterior. Un nou promotor, l’empresa lleidatana Picva 2022 SL, ha rellançat aquesta superfície industrial de 45 hectàrees després de més d’una dècada en suspens i ha dipositat per a això avals als ajuntaments per valor de gairebé 2,5 milions d’euros (com va avançar SEGRE ahir). La inversió necessària per construir-lo s’estima en més de vint milions d’euros.

La tramitació de plans parcials per al port sec arriba després que, a començaments de la dècada passada, Urbanisme va autoritzar canvis en la normativa urbanística d’Anglesola i Vilagrassa per acollir aquest nou ús del sòl, orientat a la logística.

Un nou promotor ha rellançat el projecte del port sec després de més d’una dècada paralitzat

En aquest sentit, preveu més de vint hectàrees per a la implantació d’empreses i una superfície similar per a una extensa platja de vies paral·leles entre si, a prop de l’autovia A-2 i a poc més d’un quilòmetre de la línia ferroviària Lleida-Manresa-Barcelona. Està previst que emmagatzemi de forma temporal contenidors procedents del port de Barcelona i que serveixi com a centre de distribució intermodal de mercaderies.

D’altra banda, la comissió d’Urbanisme va emetre informes per a la tramitació de tres parcs eòlics a la Segarra. Es tracta dels projectes Conca de Barberà I, II i III, amb més d’una vintena de molins de vent als municipis de Talavera i Ribera d’Ondara.

Aquestes instal·lacions, promogudes pel grup alemany IB Vogt, van obtenir fa més d’un any el vistiplau mediambiental de la Generalitat i esperen l’aprovació per part d’Urbanisme.