Alier crea vint llocs de treball amb la major caldera de biomassa a Catalunya

La paperera Alier de Rosselló ha estrenat la caldera de biomassa més gran de Catalunya, una instal·lació que ha comportat la creació de vint llocs de treball directes i fins a 200 d’indirectes. Ha suposat una inversió de 28 milions d’euros, dels quals sis milions procedeixen d’una subvenció dels fons Next Generation de la UE, a través de l’Institut Català de l’Energia (Icaen).

Aquesta instal·lació de biomassa permetrà reduir en un 98% les emissions de CO2 en el procés productiu de la companyia i evitarà el consum de gas natural com a combustible per obtenir calor i vapor i generar electricitat en motors de cogeneració. Elisabet Alier, presidenta de l’empresa, va explicar que “tenim un pla de descarbonització i hem decidit substituir l’anterior sistema de cogeneració d’alta eficiència per transicionar cap a la biomassa, un combustible d’origen renovable, per sortir així de l’ús que fèiem fins ara de combustibles fòssils”.

Alier va afegir que aquesta instal·lació fa servir com a combustible biomassa forestal “procedent del sotabosc i de les copes dels arbres”, amb la qual cosa afavoreix la neteja de les àrees forestals del seu entorn. “La transició que fem demostra que aquesta energia té uns beneficis mediambientals, i a nivell econòmic també suposa un cost inferior”, va recalcar la presidenta de la paperera, i va apuntar que en zones de la Catalunya rural “també es veuran afavorits amb aquest canvi a la nostra empresa”, ja que “repercuteix en la cura dels boscos”. La caldera de biomassa haurà de consumir 60.000 tones de massa forestal a l’any i s’ha instal·lat amb el suport d’Engie Solutions.

Per la seua banda, la presidenta de la paperera va mostrar les noves instal·lacions de biomassa a la directora de l’Icaen, Marta Morera, que va afirmar que “hem d’aprofitar el potencial energètic de la biomassa per millorar la gestió de la massa forestal del país, i aquesta caldera d’Alier és un bon exemple per a això a nivell de Catalunya i europeu”.

Alier és una firma centenària que es va constituir el 1832 i va iniciar la producció de paper el 1886. Va tancar el 2022 amb una facturació de 196 milions i una plantilla de més de 230 empleats.