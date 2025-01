Detecten una nova espècie de mussol a Aran

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tècnics de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran i de la Generalitat han detectat una nova espècie de mussol pirinenc a la Val, conegut com a mussol petit. Es va detectar l’any passat a través de la instal·lació d’enregistradores automàtiques de so. En una primera valoració s’ha determinat que procedeix dels Alps, on està en expansió.

El seu descobriment a Aran era d’esperar després de detectar-lo en els últims anys a la Catalunya Nord i a Aragó l’any 2021. Viu en boscos de muntanya com el gall fer o l’òliba.