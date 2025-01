La plantilla de Balaguer protesta per la gestió de Recursos Humans - E.FARNELL

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Treballadors de la Paeria de Balaguer es van manifestar ahir en contra de la gestió de l’àrea de Recursos Humans quant a l’aprovació del calendari laboral de 2024 i 2025 i a l’apreciar un excés d’hores. “La protesta no va en contra d’una mesura en concret, és sobre la gestió política i la falta de voluntat per negociar”, van dir des del comitè. Demanen respectar els acords i no descarten arribar fins al contenciós.