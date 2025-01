El sòl edificable de l'aeroport d'Alguaire està gairebé esgotat i a l'espera d'ampliació

El sòl edificable de l’aeroport d’Alguaire està gairebé esgotat, després de diversos anys que la implantació de noves empreses i activitats ha requerit aixecar construccions al recinte. L’àrea industrial acull actualment edificis per a aules i oficines i també hangars, un d’aquests en obres. Així mateix, el pròxim estiu haurà d’obrir les portes la residència per a estudiants, amb 140 places per a alumnes de l’acadèmia de vol lituana BAA Training. Després de totes aquestes obres, el pla director urbanístic d’aquesta infraestructura només permet ja un hangar més, amb una superfície màxima de 30 per 40 metres. Així ho va explicar el nou director de l’aeroport lleidatà, Xavier Gómez, que ha pres possessió del càrrec aquesta setmana.

“Estem treballant ja en un nou pla director urbanístic”, va indicar Gómez, que va recalcar la necessitat d’augmentar la superfície edificable dins del recinte aeroportuari. “Hem de donar oportunitat perquè els projectes que ja estan en marxa puguin continuar desenvolupant-se i que altres de nous que ja estan trucant a la porta puguin fer-se”, va dir. Aquesta nova planificació urbanística està ara per ara en els primers passos, amb la redacció d’un resum executiu, i l’ampliació de la superfície edificable està encara per determinar, segons van puntualitzar fonts de l’empresa pública Aeroports de Catalunya, propietària de l’aeroport lleidatà. A l’espera de futurs projectes, Alguaire acull iniciatives pioneres com proves de drons de passatgers de la firma xinesa EHang i producció d’hidrogen verd, que s’haurà d’utilitzar aquest any com a combustible per a maquinària de handling del mateix aeroport.

La planificació urbanística només permet un hangar amb una extensió màxima de 30 per 40 metres

És originari d’Alguaire i enginyer aeronàutic. Va triar la professió per l’aeroport?

Vaig acabar el primer cicle d’enginyeria industrial quan l’aeroport estava en la fase final de construcció. Podia seguir amb el segon cicle o iniciar l’enginyeria aeronàutica. Vaig elegir la segona i va ser per l’aeroport.

Em va semblar una oportunitat a mitjà o llarg termini i vaig cursar l’especialitat d’Aeroports. Al poc d’acabar els estudis, vaig poder ocupar una plaça com a tècnic d’operacions.

És vostè el tercer director de l’aeroport. El primer, Alberto López, va participar en la seua construcció, i el segon, Antoni Serra, el va obrir a noves activitats. Així, quin serà el seu paper?

El meu paper, crec, és continuar el bon treball de l’anterior director, el Toni, i aportar el meu gra de sorra. Anem en la direcció correcta, cal solidificar l’activitat que tenim i continua sumant més.

El dèficit d’Alguaire va arribar a superar els 5 milions i ara està sota dels 3. Té per objectiu reduir-lo més?

Crec que la voluntat de qualsevol gestor és provar de reduir-lo. Haurem de continuar treballant en aquesta línia i aportar activitat a l’aeroport és la direcció correcta.

L’aeroport ha canviat el poble d’Alguaire?

L’aeroport ha tingut un impacte, en especial a partir de l’establiment de l’escola de vol (BAA Training). Van començar a demanar lloguers i ha augmentat l’activitat de restauració. Estem treballant amb l’ajuntament per enfortir la connexió amb el poble, especialment a través de la residència d’estudiants que tindrem a partir de l’estiu.

Què plantegen per fer-ho?

Explorem la possibilitat de col·laborar amb l’ajuntament en aspectes com l’ús d’equipaments esportius i de serveis locals per als estudiants. També hem parlat amb alguna empresa per llogar bicicletes als estudiants perquè puguin anar fins al poble. Hem d’aconseguir que tothom hi surti guanyant.

Quines novetats veurem l’any que ve a Alguaire?

Els fruits del treball del Toni: dos hangars i la residència, mentre que projectes com la producció d’hidrogen hauran d’anar creixent. També esperem que el centre de proves de motors coets vagi creixent a poc a poc.

«Volem enfortir la connexió amb el poble d’Alguaire»