Detingut amb drogues i per agredir urbans a Balaguer

La Guàrdia Urbana de Balaguer va arrestar divendres a la nit un home per tràfic de drogues i atemptat a l’autoritat. L’actuació es va portar a terme durant un dels controls de trànsit, quan es va parar un vehicle el conductor del qual va marcar una taxa administrativa d’alcoholèmia. Tanmateix, a l’apreciar olor de marihuana, els urbans li van demanar que baixés del vehicle, a la qual cosa el conductor va respondre empenyent els agents i fugint a peu per camps pròxims. Durant la persecució, l’individu va anar llançant diverses substàncies estupefaents, que van ser interceptades pels urbans. En total, portava una trentena de compromits d’èxtasi, marihuana, cocaïna i diners, així com un punyal de grans dimensions. Al ser detingut, l’home es va resistir i va causar lesions lleus a dos agents. La Urbana de Balaguer ha intensificat els controls davant de l’augment de conductes delictives relacionades amb drogues i armes prohibides.