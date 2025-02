Reclamen ampliar l'ús de biocides al camp per combatre la plaga de conills

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Miarnau Agritecno SL va aplicar ahir fosfur d’alumini en un embassament d’Altet per controlar la plaga de conills. És una de les infraestructures en les quals es permet aquest biocida, que també es pot utilitzar en carreteres i vies de tren, injectant amb una llança Arvalin Phos PT 20 un compost a base de fosfur d’alumini en format de pastilles, als caus. Després es tanquen i aquest passa d’estat sòlid a gasós fins a eliminar els conills per asfíxia. Segons el seu gerent, Francesc Xavier Miarnau, “els animals moren sense patir i no afecta la cadena tròfica”.

Miarnau va demanar-ne l’ús al camp per poder acabar amb la plaga.