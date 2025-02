Denuncien la mort d’un altre gos enverinat a Anglesola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí d’Anglesola va denunciar ahir a aquest diari que el seu gos Kobe va morir per enverinament el novembre passat en aquesta localitat de l’Urgell. El cas se suma al del Simba, la setmana passada (vegeu SEGRE de diumenge). “Vaig adoptar el Kobe la tardor passada. Al cap de tres setmanes, passejat pel poble, vaig observar que menjava quelcom semblant a pernil dolç que amagava una cosa que va resultar verí. El gos es va posar malalt, vam fer diversos tractaments però va acabar morint 45 dies després”. El veí es va gastar uns 700 euros en despeses de veterinari. Ho va comunicar a l’ajuntament. “Va fer un ban alertant els veïns però res més. Han de fer alguna cosa”, lamenta. La setmana passada hi va haver un altre cas. Després de tenir-ne coneixement, l’ajuntament va publicar un nou comunicat advertint els propietaris de mascotes. Els veïns afirmen que també s’han enverinat gats i demanen que s’investigui. Des del consistori van dir que els constava un gos mort i dos més que s’han acabat recuperant, així com diversos gats morts.