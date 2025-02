Investiguen un possible atac de llop a un ramat al Pallars Jussà

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents rurals investiguen un possible atac de llop a un ramat d’ovelles del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà. L’atac es va produir el cap de setmana i el dilluns dia 17 es va fer la necròpsia dels animals i no es descarta el llop com a possible causant dels danys.

L’administració ha iniciat actuacions de seguiment a la zona, s’ha activat el protocol de comunicació i ja s’ha començat a avisar a les explotacions ramaderes dels voltants que puguin ser susceptibles de patir danys. Els agents rurals faran visites a explotacions per valorar la vulnerabilitat, assessorar els ramaders i explicar-los el seguiment que es farà a la zona.