Govern i Estat mantenen les seues medalles a l’excomissari que es va suïcidar després d'assassinar dos exparelles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Juan Fortuny de Pedro, excomissari de la Policia Nacional que va ser cap d’aquest cos a Lleida entre 2012 i 2016 i que va assassinar l’agost passat les seues dos exparelles a Castellbisbal i Rubí abans de suïcidar-se, continua mantenint les medalles i les condecoracions que li van concedir tant la Generalitat com el Govern central mig any després dels fets.

Com ja va publicar SEGRE el novembre passat, la Generalitat va assegurar que no li havia retirat la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau que li va atorgar la Direcció General de la Policia de Catalunya al ser inviable perquè “dins del marc jurídic actual no hi ha cap via possible per procedir a la retirada de la medalla atorgada a l’excomissari”, segons va informar la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una resposta parlamentària.

Passa el mateix amb els organismes i cossos estatals (ministeris de l’Interior i Defensa, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Exèrcit i Delegació de Govern), segons va informar ahir SER Catalunya. L’agost passat, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va anunciar que, d’acord amb el ministeri de l’Interior, estudiarien la retirada pòstuma de les condecoracions –més d’una desena de distincions–. És a dir, el comissari manté totes les medalles i distincions atorgades pels cossos de la Generalitat i el Govern de l’Estat. En canvi, la Paeria ja va anunciar a l’agost que iniciaria els tràmits per a retirada de la medalla de Santa Cecília de la Guàrdia Urbana. L’ajuntament de Barcelona preveu el mateix amb una distinció que li va atorgar la Policia Local.