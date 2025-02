La disponibilitat d’aigua ja condiciona els cultius a Ponent

La disponibilitat d’aigua, la garantia d’accés al recurs, ja condiciona les decisions de cultiu dels agricultors de regadiu de Lleida en ple procés de canvi de les condicions ambientals cap a una demanda més gran per l’escalfament global, que dispara la demanda de les plantes a l’elevar la temperatura i reduir la pluja a l’estiu. Entre el 2022, l’any previ a la gran sequera, i el 2024, el primer d’aparent normalitat, la superfície de panís s’ha reduït un 58% (de 20.529 a 8.415 ha) al canal d’Urgell, segons indiquen les dades del Mapa de Cultius de la Generalitat.

“S’ha registrat una significativa pèrdua de la superfície” que es concentra al canal Principal, més afectat per l’escassetat i amb menys terres modernitzades que l’Auxiliar, on fins i tot s’ha donat l’“excepció de l’increment de panís de segona collita”, explica Ignasi Servià, expert en aigua. “Això es tradueix en una pèrdua patrimonial” per als pagesos, que opten per cultius de menor rendiment econòmic, adverteix, davant del convenciment que no poden tirar endavant els de més demanda d’aigua, com panissos i farratges. “La garantia d’aigua, unida a la modernització de la xarxa de reg, com en el cas de la comunitat de Bell-lloc, ha permès registrar una combinació de panís de cicle llarg i panís de segona collita”, conclou.

L’Urgell va ser el més afectat per la greu sequera del 2023. Tanmateix, en el conjunt de Lleida el panís s’ha recuperat recentment amb dades del desembre en relació amb l’any anterior. A l’Algerri-Balaguer han optat en canvi aquesta campanya pel cultiu d’ordi davant del panís per “assegurar-se una bona collita” per possibles restriccions d’aigua, va assegurar el president de la comunitat de regants, Carles Gra, que va apuntar que aquest cereal ja ocupa 5.000 de les 8.000 hectàrees de l’àrea regable, gairebé dos terços.

L’ordi necessita entre la tercera i la quarta part d’aigua que el panís: 1.154 m3/ha a l’any davant 4.441 a la Noguera i 1.756 per 5.094 al Pla d’Urgell, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

I els rendiments? En condicions normals, una hectàrea d’ordi de regadiu produeix uns 5.000 quilos, i una de panís, entorn de 10.000. El gra de la primera cotitza entorn de 220 euros la tona i el del segon, a 233. Així, la disponibilitat d’aigua condiciona fins a en un 50% les expectatives d’ingressos bruts del pagès.

Els canals s’apunten a estalviar amb la transició energètica

Els principals sistemes de regadiu comencen a explorar l’aportació de les energies renovables per abaratir els costos de bombatge. Així, l’Algerri-Balaguer disposa d’una planta fotovoltaica a Ivars de Noguera i en projecta una altra a Castelló de Farfanya que sumen una inversió de 3,1 milions d’euros. El Garrigues Sud n’impulsa una altra, la primera flotant de Lleida, en una bassa d’Alfés, i l’Aragó i Catalunya en projecta una més, de 4,5 ha, a Binacet. Aquest últim sistema ha estat el primer a aplicar un procés de digitalització amb la inclusió de 29 comunitats de base en un Perte i de la comunitat general en un altre que sumen 4,5 milions finançats amb fons europeus.

A punt d’aconseguir el cinquè hidro de reg

Les excepcionals reserves dels pantans del Segre aporten al canal d’Urgell una garantia d’aigua equivalent a gairebé cinc torns de reg o hidros, un terme encunyat després de la pitjor sequera, el passat 2023, des que va arrancar aquest regadiu. La sembra de panís s’està recuperant mentre es culminen les indemnitzacions als agricultors afectats per la sequera.

Tot llest per regar 14.000 hectàrees

El Segarra-Garrigues obrirà la campanya el 10 de març i preveu comptar amb 42 hm cúbics d’aigua per a les 14.000 hectàrees que projecten regar aquesta campanya. D’aquí a dos setmanes preveuen iniciar 4 obres per ampliar el sistema de reg, on la demanda dels agricultors per afegir-se al projecte va a l’alça.

Es pretén el segon ompliment de Barasona

La direcció del Canal d’Aragó i Catalunya proposarà iniciar al març la campanya sense restriccions (i sense separar les zones) per poder fer provisió abans que el desglaç pugui omplir Barasona aquesta primavera. La campanya requereix un segon ompliment de l’embassament.

Cinc m3/s per iniciar una campanya estable

Pinyana iniciarà la campanya amb un subministrament d’“entre 4 i 5 m3/s”, va explicar el president de la comunitat, Ramon Piqué, també per fer provisió abans que els fruiters elevin la demanda. “No hi haurà restriccions, tenim el doble d’aigua que el 2023”, va dir.

Previsió bona per a l’inici de la campanya

L’Algerri-Balaguer preveu iniciar la campanya amb la màxima dotació, que és de 6.000 metres cúbics per hectàrea a l’any. El president, Carles Gra, va apuntar que ja que les reserves “estan assegurades aquesta campanya”, no hi haurà problemes per disposar d’aigua.