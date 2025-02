El Govern redueix a la meitat els tràmits per a les plantes de biogàs que siguin “estratègiques”

Publicat per I. GÓMEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va detallar ahir que l’agilitació de tràmits per a les plantes de biogàs estratègiques que va anunciar la setmana passada implicarà reduir la tramitació a la meitat i escurçar temps, dels 3 anys actuals a un any i mig, segons van detallar a SEGRE fonts del departament d’Agricultura. Perquè un projecte de planta de biogàs sigui considerat estratègic s’haurà d’ubicar en un municipi designat com a zona vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries o bé en municipis de zones on la qualitat de l’aire superi els nivells establerts de partícules i amoníac.

Així mateix, han de ser projectes de gestió col·lectiva que processin dejeccions ramaderes juntament amb altres substrats residuals orgànics, amb un mínim del 50% en pes de purins respecte del material d’entrada en planta. També és necessari que tinguin una capacitat mínima de processament diària de 100 tones de material d’entrada i han d’incorporar tecnologies per tractar el digestato obtingut en el procés de digestió anaeròbica, amb l’objectiu d’obtenir subproductes amb propietats fertilitzants.

Així ho van explicar el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant la seua visita a la planta de Noguera Renovables, a Vallfogona de Balaguer, una de les empreses beneficiàries de la primera convocatòria d’ajuts de l’Estratègia catalana del biogàs. “Volem que hi hagi residu zero i generar un subproducte” va afirmar Ordeig. Per la seua part, Sàmper va dir que, amb aquesta mesura, el Govern “reafirma el seu compromís amb el creixement econòmic i la sostenibilitat” i que l’“acció complementa els objectius del Pacte Nacional per a la Indústria, que treballem per consolidar les zones rurals com pols econòmics dinàmics i sostenibles, apostant pel biogàs i les energies renovables com eixos de futur.”

La mesura va aixecar crítiques immediates per part de l’Assemblea Pagesa de Catalunya, que en un comunicat va carregar contra l’estratègia de biogàs del Govern català. “L’actual model de desenvolupament està basat en la no-planificació i al servei dels grans capitals especulatius que estan generant greus impactes”.

Així, va instar l’administració a “fer una planificació real del desplegament d’aquesta tecnologia insostenible que inclogui el vessant urbanístic, la dels terrenys agraris, l’energètica i la dignitat de vida als pobles”.