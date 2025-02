Sort reparteix més de cent tones de compost

El consell del Sobirà invertirà aquest any 364.000 euros a millorar la planta de compostatge, ubicada a Sort, on es preveu actuar a la zona de postmaduració de l’adob que s’elabora a partir de les escombraries orgàniques recollides a través del sistema porta a porta, implantat a la comarca des del 2015. Segons el tècnic de Medi Ambient del consell, Marc Sans, la inversió també es destinarà a nova maquinària, la millora dels vials de la infraestructura i sobretot, a l’àrea de postmaduració del compost orgànic. “Aquesta actuació ens permetrà disposar d’unes instal·lacions més funcionals, modernes i capaces de rebre més tones de residus en un futur”, va dir.

L’objectiu del consell és seguir amb l’elaboració de l’abonament de gran qualitat, apte per a l’agricultura ecològica. Des del consell van apuntar que el 2024 van entrar a la planta 626 tones de matèria orgànica i més de 300 tones de fracció vegetal, que es barreja amb l’orgànica com a estructurant per elaborar el producte.

El resultat final són poc més 100 tones de compost orgànic que s’entreguen als veïns i ajuntaments de la comarca per a horts, jardins i zones públiques enjardinades.

L’evolució de l’elaboració del compost ha estat exponencial en els darrers anys, passant d’elaborar 58 tones el 2017 a superar les 100 l’exercici anterior. D’altra banda, més de seixanta pobles del Sobirà composten l’orgànica en instal·lacions comunitàries que el consell desplega a la comarca. Van instal·lar les primeres el 2006 i ja n’hi ha més de seixanta en aquests municipis.

Segons Sans, qualsevol inversió a la planta ha de permetre en un futur disposar d’unes instal·lacions preparades i amb les últimes tecnologies.