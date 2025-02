Més de 200 donacions de sang i plasma a l’Escola Pia

Sisena campanya organitzada per l’alumnat de 5è de Primària. - LAIA PEDRÓS

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Objectiu complert. L’Escola Pia de Tàrrega va registrar més de 200 donants en la sisena edició de la campanya de donació de sang i plasma organitzada per aquest centre educatiu juntament amb el Banc de Sang i Teixits. La tutora de cinquè de Primària, Mònica Tribó, es va mostrar molt satisfeta per la bona resposta de la ciutadania amb un balanç de 211 donants, distribuïts en 169 de sang, 17 de plasma i 25 oferiments, així com 9 registres de donants de medul·la òssia i la col·laboració de més de 120 empreses i comerços que van aportar un obsequi.