Denuncien la mort d’una gossa i tres gats per enveriment a Térmens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns de Térmens han denunciat que la setmana passada van morir enverinats una gossa i tres gats que cuidaven després d’haver estat abandonats. Segons va explicar un d’ells a SEGRE, la gossa, que havien batejat com a Linda, portava dos anys al carrer després d’haver estat abandonada i els veïns, com que no havien aconseguit agafar-la per emportar-se-la a casa, li donaven menjar cada dia. També hi havia tres gats. Tots els animals van ser trobats morts dimarts passat, per la qual cosa demanen prendre mesures i investigar els fets. “Volem que es faci justícia, perquè això ens ha deixat destrossats i genera molta por als amos d’animals pel que els pugui passar”, va assenyalar. Val a recordar que la setmana passada un veí d’Anglesola va denunciar que el seu gos Kobe va morir per enverinament el novembre passat en aquesta localitat de l’Urgell. Uns dies abans, s’havia denunciat la mort també per enverinament d’un altre gos, Simba, a la mateixa Anglesola, per la qual cosa els Agents Rurals van obrir una investigació.