Fira de Mollerussa veu una oportunitat en la voluntat de Fira de Lleida de “reformular” Sant Miquel en el calendari

Fira de Mollerussa veu una oportunitat en l’anunci de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, de voler reformular la Fira de Sant Miquel amb un altre esdeveniment específic només dedicat al sector professional i concentrar-lo al novembre. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, creu que això beneficia la Fira de Sant Josep i la situa com la convocatòria de “referència” amb una posició al calendari firal català.

El nou certamen que es vol deslligar de Sant Miquel a Lleida es faria al novembre i previsiblement tindria un altre nom. Segons va explicar l’alcalde Larrosa fa un parell de setmanes, seria dirigit únicament a professionals del sector agroalimentari amb l’objectiu de guanyar en competitivitat i no coincidir amb altres esdeveniments del sector primari en altres ciutats.

Solsona ha avançat que la 152a Fira de Sant Josep “pinta molt bé en tots els sentits”. Serà l’última fira que tindrà una durada tan llarga – enguany cinc dies – ja que la previsió és que a partir de l’any que ve sempre se celebri de dijous a diumenge indiferentment de quan s’escaigui la festivitat de Sant Josep.

El tècnic de Fira de Mollerussa Ramon Xinxó ha desgranat una part del programa de les Jornades Tècniques que enguany comptaran amb 22 activitats professionals. Una de les més matineres serà la Jornada Reg i Futur, organitzada per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, que es farà la setmana que ve, el 7 de març, després d’un any de no portar-se a terme. La jornada del cultiu de panís arribarà a la 14a edició i la Borsa de Cereals, amb previsió de concentrar 400 persones de diferents països d’Europa, a la 22a.

Algunes novetats seran la presentació d’una oficina d’eficiència energètica de la mà de l’associació d’empresaris del Pla d’Urgell, Agrupem, l’explicació de 4 projectes orientats a eines de digitalització per al maneig del reg i millora de la qualitat de l’aigua per part de l’IRTA, o la Jornada del Campus Empresarial sobre producció agrícola de proximitat on s’exposarà com fer un obrador col·laboratiu entre productors per poder vendre productes del camp conjuntament.

La Fira de Sant Josep d’aquest 2025 està inclosa al programa ‘Som Gastronomia’ i per això hi haurà una activitat dedicada específica que porta per nom ‘Gastro Sàvies del Pla d’Urgell’. Consistirà en maridar receptes tradicionals de la comarca que s’han anat elaborant per transmissió oral i escrit i seran cuinades pel xef amb estrella Michelin Joel Castanyé. L’objectiu, ha dit Solsona, és que aquestes receptes no s’acabin perdent.