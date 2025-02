Catalunya augmentarà la taxa turística fins a duplicar-la: “Cap visitant deixarà de venir per l’increment”

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Comuns i el Govern signaran aquest dijous a la tarda l’acord que permetrà que Catalunya pugui duplicar la taxa turística. A més, tal i com ha avançat la Cadena Ser, part dels recursos que se’n derivin de l’increment d’aquesta taxa aniran destinats a polítiques d’habitatge. Així, quan s’apliqui el pacte la taxa turística podrà arribar a ser d'un màxim de 15 € per persona i nit a Barcelona, mentre que la resta de Catalunya podran ampliar el que es cobra si apliquen un suplement que fins ara només podia incloure’l a la capital catalana. L’augment de la taxa turística era una de les demandes dels Comuns i el PSC de Salvador Illa s’havia compromès a revisar-la i incrementar-la, però fins ara no s’havia concretat.

L’acord forma part de les novetats en matèria fiscal que anunciaran i signaran aquest dijous a la tarda la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, a la seu del seu departament.

“Cap visitant deixarà de venir per l’augment de la taxa”

La titular d’Economia i Finances ha assegurat aquest increment és “de justícia” i busca “pal·liar les externalitats negatives del turisme en molts àmbits com el territorial o la sostenibilitat” amb els recursos recaptats. Romero ha defensat que el Govern “està a favor del turisme” com a sector que aporta un 12% del PIB català, però “està fent una reflexió” de la mateixa manera que la resta de les ciutats europees.

“No estem fent res que no hagin fet altres ciutats. És una mesura que fem convençuts”, ha dit Romero en una entrevista a La Cadena Ser-Catalunya. En aquest sentit, la consellera ha assegurat que la taxa de París és de 8,13 euros per nit i la ciutat francesa s’està plantejant apujar-la a 15.

La mesura ha estat rebuda amb crítiques per part del sector hoteler, que ha insinuat que tindria problemes per apujar salaris a la mateixa emissora. En aquest sentit, la consellera ha assegurat que l’increment de la taxa “no té a veure” amb els sous o les condicions laborals perquè és un import que paga el visitant. “Cap visitant deixarà de venir a Barcelona, a la Costa Brava o a la Costa Daurada per l’augment de la taxa i aquesta recaptació permetrà millorar l’urbanisme, la sostenibilitat o l’habitatge, una urgència social que potser no té el senyor Gaspart, però sí que tenen els catalans”, ha dit, en referència a l’empresari hoteler, Joan Gaspart.

“No suposa cap límit al turisme”

Des dels Comuns, el portaveu parlamentari, David Cid, ha defensat l’augment de la taxa turística fins a duplicar-la com una mesura proporcionada i justa. “Una persona que ve a Catalunya pagant 400 o 500 euros per una nit d’hotel, pot pagar 7 euros més”, ha assegurat en declaracions a la Cadena Ser-Catalunya, tot afegint que actualment “hi ha rècord de turistes i estem parlant de xifres de la nova taxa que no suposen cap límit” al turisme ni a l’arribada de visitants. Cid, a més, ha recordat que mesures com aquesta “és el que es planteja a tota Europa”. “La tendència a nivell europeu és aquesta”, diu. De la mateixa manera, el portaveu dels Comuns defensa que l’increment de la taxa “vagi destinat a polítiques d’habitatge”. “Els turistes que ens visiten poden fer un petit esforç per a ajudar en el principal problema que tenim”, ha comentat.