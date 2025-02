El consell rebutja el referèndum que demanen els contraris a Nova Tracjusa

El ple del consell de les Garrigues va rebutjar ahir organitzar una consulta popular a tota la comarca sobre el projecte de Nova Tracjusa, que preveu obtenir gas de residus a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa a Juneda. Aquest va ser l’únic punt de l’ordre del dia de la sessió, convocada amb caràcter d’urgència a instàncies dels grups d’ERC i Per Tu, a l’oposició i contraris a aquest projecte. La moció presentada per aquestes formacions va quedar desestimada pels vots en contra de l’equip de govern de Junts i el PSC.

El grup de Junts va argumentar durant la sessió que al consell comarcal li faltava personal i pressupost per organitzar una consulta comarcal i va afegir no formar part de les seues competències. El president del consell i alcalde de Juneda, Antoni Villas (Junts), va proposar com a alternativa organitzar votacions sobre Nova Tracjusa a cada municipi que ho consideri oportú. Per la seua part, el PSC va recordar que el projecte té ja concedida l’autorització ambiental.

L’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí (ERC), va lamentar que Junts i PSC “es posicionin a favor de la incineració de residus i en contra del dret de la ciutadania a decidir sobre el futur ambiental, econòmic i social de la comarca”.

Per la seua banda, l’alcalde de les Borges, Josep Farran (BxR-Per Tu), va afirmar que el resultat de la votació s’alinea amb el posicionament de Junts cap al projecte de Nova Tracjusa durant els anys en què ha estat en tramitació. Al ple van acudir membres de la cooperativa GAP, que reuneix més d’un centenar de ramaders de les Garrigues i promou el projecte de Nova Tracjusa juntament amb el grup lleidatà Griñó.

D’altra banda, mig miler de professionals de l’àmbit de la salut del pla de Lleida i la Conca de Barberà, a Tarragona, han subscrit un manifest en el qual expressen la seua preocupació davant de les futures emissions de Nova Tracjusa, al considerar que poden empitjorar la qualitat de l’aire i afectar la salut de les persones. La plataforma Aturem la Incineradora va anunciar que el manifest i les firmes s’entregaran a la Generalitat.

Mentre la mobilització contra Nova Tracjusa creix, els promotors només esperen ja la llicència d’obres, que l’ajuntament de Juneda podria atorgar en les pròximes setmanes.