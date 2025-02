Demanen incloure el camí de Mollerussa en el pla de vies de la Diputació

L’ajuntament d’Arbeca, juntament amb el consell de les Garrigues i els ajuntaments de Miralcamp i Mollerussa, han presentat al·legacions al pla zonal de la Diputació per demanar que el camí que uneix Arbeca amb la capital del Pla d’Urgell sigui part de la xarxa de carreteres de la corporació provincial. L’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, va al·legar que aquesta via compleix els requisits tècnics necessaris per formar part del pla de carreteres per les seues característiques i densitat de trànsit diari. Va assegurar que s’ha buscat la “complicitat” dels municipis per on transcorre aquest camí, Mollerussa i Miralcamp, perquè avalin aquesta incorporació. “Es tracta d’un eix que uneix les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell i actualment està molt transitat i amb un alt índex de sinistralitat”, va dir. Va argumentar que aquesta via és rellevant per vertebrar el territori de les dos comarques i ha de passar a mans de la Diputació. Els tres consistoris i el consell de les Garrigues preveuen aprovar mocions en aquest sentit. Segons Pelegrí, la via, encara que està pavimentada, “no deixa de ser un camí molt transitat per molts veïns de pobles de les Garrigues, des de la Floresta a l’Albi o els Omellons, entre d’altres, ja que connecta directament amb el Pla”.